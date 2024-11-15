Путин ждет подарка 'под елку': на что он реально может рассчитывать в Украине. Интервью с Иваном Ступаком

Кремль любит ставить амбициозные цели к определенным датам. Ближайшие такие числа – Новый год и инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа, назначенная на 20 января. "Под елку" российский диктатор Владимир Путин хотел бы получить реальные крупные достижения на украинском фронте. Захват одного из областных центров Украины мог бы стать таким подарком, но предпосылок для этого нет, по крайней мере до конца текущего года.

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Но действительно сложная и угрожающая ситуация сложилась для двух восточных городов – Купянска и Курахово. К сожалению, Украина может потерять контроль над ними в ближайшие недели. Непростая ситуация также на Курщине, которую ВСУ "постепенно теряют". Похоже, именно освобождение Курщины является для Путина наибольшим предновогодним приоритетом.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Ежедневные сводки Генштаба свидетельствуют об очень сложной ситуации на фронте. В частности, на вечер 13 ноября сообщалось о намерениях врага прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях. Примечательно, что наиболее горячей ситуация была не на Покровском, а на Кураховском направлении, и к уже существующим направлениям добавилось еще одно, Времивское, расположенное к югу от Курахового. По-вашему, может ли это быть связано с планами врага начать наступление на Запорожском направлении?

– Курахово, безусловно, под угрозой. Там враг оказывает безумное давление. Притом, что это согласно данным DeepState – мы понимаем, что есть определенное опоздание. На сегодняшний день я оцениваю угрозу окружения на 60%, возможно, даже больше, 65-70%. Возможно, еще в ноябре или в течение следующих 20-30 дней этот город будет потерян.

Россияне видят – ага! Здесь может быть результат! Поэтому давайте навалимся сюда, добьемся результата, а потом будем помогать на других направлениях. Это простой подход, но, тем не менее, он работает. Итак, думаю, что враг навалится на Курахово, потому что здесь можно получить очень быстрый результат, а за результатами всегда стоят звания, погоны, должности, какие-то звездочки... Россияне на это очень ласковы.

– То есть, они готовы положить более тысячи своих солдат каждый день ради этих звезд?

– Конечно. Они говорят: "Мы за ценой не постоим". А цена – это и есть эти российские солдаты. Если при этом солдаты не против, чтобы их положили, если они готовы обменивать свое здоровье и жизнь на нарезанную цветную бумагу в виде денег, да еще и электронных, деньги ведь идут на счет, то почему бы нет?

Если бы эта масса взрывалась, была бы недовольна, мол, как так... Но в большинстве своем они довольны. Они с удовольствием подписывают эти контракты. Конечно, есть моменты, когда их заставляют, но в процентном измерении это не такая уж большая цифра. Обычно все идут в армию с удовольствием, потому что им обещают 30 тысяч американских долларов в качестве единовременных выплат. Для многих россиян это деньги, которых они не видели за всю жизнь.

– Говорят, что Путин поставил задачу полностью освободить Курщину от Вооруженных сил Украины, теперь уже до 20 января, дня инаугурации Трампа. Считаете ли вы, что это возможно, особенно с учетом того, что российская армия несет там очень большие потери?

– Это логично. Ведь особенность принятия решений в РФ состоит в том, что задачи относятся к определенным датам или рубежам. Надо же Путину с чем-то выходить к россиянам 31 декабря, рассказывать об успехах на фоне Спасской башни Кремля. Конечно же, результаты нарисуют, мол, экономика Россия самая лучшая, что мы всех побеждаем, что у нас "островок стабильности". Но даже там устали от отсутствия каких-либо результатов. Все хотят видеть что-нибудь реальное, настоящее.

Поэтому освобождение Курской области укладывается в данную конструкцию. "Мы освободили от бандитов..." Путину очень хочется сказать, как это в свое время было с Чечней, когда "бандиты вторглись, но мы их выгнали".

Конечно, все спешат. 20 января? В теории это может быть, потому что нет никакого представления о том, какой будет политика Дональда Трампа после инаугурации. Например, он может сказать: так, украинцы, россияне, там, где вы есть, там и оставайтесь, даже в Курской области, стойте, где стоите – как говорят полицейские.

Иначе, украинцы, я прекращу вам давать помощь, если не остановитесь, а россияне, если вы не остановитесь, я дам украинцам, например, ATACMS. И россияне скажут: ну, ничего себе? Украинцы отгрызли у нас Курщину? Это очень неприятно для диктатора, чтобы у него что-нибудь забирали. Поэтому он спешит вытеснить украинцев с этой территории и начинать переговоры с чистого листа.

– Действительно, Путину надо сказать что-нибудь красивое под бокал шампанского в новогоднюю ночь. Не считаете ли вы, что таким красивым подарком для Путина было бы восхищение одного из областных центров Украины? Как вы оцениваете такую опасность?

– Может быть все что угодно, но Курщина для него все-таки поближе. Как бы он ни кичился, что, мол, "мы освободим потом, для нас Донецк важнее", уже на следующий день после того, как он это сказал, в России по сусекам начали собирать солдат для того, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области. То есть, с одной стороны, риторика о том, что не нужен нам этот Курский регион, а с другой, давайте увольнять быстро-быстро. Это этакая бравада.

Но я уверен, что областного центра они не возьмут, в этом году – точно. Запорожье? Нет. Харьков? Нет. Но если говорить о меньших городах, то Купянск, к сожалению, могут захватить с большой вероятностью, Курахово – также.

– Какую самую большую опасность для Украины вы видите, скажем, до конца года?

– Купянск, Курахово и Курск. Мы постепенно теряем Курскую область. По всей вероятности, сейчас мы контролируем гораздо меньше, чем показывают аналитики DeepState.