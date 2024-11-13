Враг пытался прорвать оборону на нескольких направлениях фронта: произошло 151 боевое столкновение – Генштаб

В среду, 13 ноября, по всем направлениям фронта произошло 151 боевое столкновение Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Самой горячей была ситуация на Кураховском направлении, также враг проявляет активность на Покровском, Купянском и Времевском направлениях.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что в течение суток противник нанес по территории Украины 70 авиационных ударов с применением 115 КАБов, а также использовал для поражения 787 дронов-камикадзе.

В общей сложности враг совершил 3859 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

На Харьковском направлении оккупанты в течение дня осуществили восемь атак вблизи Волчанска и Высокой Яруги. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 12 атак. Активность противник проявлял в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Першотравневого. Авиационным ударам подверглись Песчаное, Ковшаровка, Загрызово и Богуславка.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытался продвинуться в направлении Чернещины, Заречного, Новоегоровки и Тернов. Оккупанты нанесли удары КАБами и НАРами по Сергеевке, Новоегоровке, Ямполевке и Тернам.

На Краматорском направлении произошло одно боестолкновение в районе Ступочек. Северск и Звановка подверглись ударами КАБами.

На Торецком направлении враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону. В течение дня оккупанты атаковали в районах Нелиповки и Торецка. Авиационные удары противник нанес в районах Дачного, Торецка, Николаевки, Петровки, Краматорска и Константиновки.

На Покровском направлении с начала суток в районах Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григоровки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки наши войска отражали 36 наступательных и штурмовых действий врага. Одно из них еще продолжается. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, дают жесткий отпор. КАБами враг атаковал Пушкино, Мирноград, Шевченко и Петровку, НАРами ударил по Сухой Балке.

По предварительным данным, за сутки враг потерял более 400 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили два танка, три боевых бронированных машин, десять единиц автомобильной техники. Кроме того, два танка, восемь единиц автомобильной техники были существенно повреждены.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Солнцовка, Кременная Балка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Катериновка. На Курахово было сброшено два КАБа.

По имеющейся информации, за день враг на данном направлении потерял два танка, три боевых бронированных машин, тринадцать единиц автомобильной техники. Также был поврежден один танк и три единицы автомобильной техники.

На Времевском направлении оккупанты десять раз атаковали вблизи населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка. Пять атак уже отбиты.

На Ореховском направлении наши войска остановили три атаки противника в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки. Районы населенных пунктов Наталовка и Запорожье были атакованы четырьмя КАБами.

На Приднепровском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины отразили пять штурмов российских захватчиков. В то же время противник нанес авиаудары двадцатью НАРами по Козацкому.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 13 ноября, российские оккупанты предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Для этого они переоделись в форму Вооруженных сил Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!