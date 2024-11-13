Переоделись в форму ВСУ: россияне пытались прорвать украинскую оборону на Купянском направлении

В среду, 13 ноября, российские оккупанты предприняли попытку прорвать украинскую оборону на Купянском направлении. Для этого они переоделись в форму Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Впрочем, благодаря умелым и решительным действиям наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

"Сегодня, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. Всего враг привлек около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установку разминирование УР-77", – говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

"Следует отметить профессионализм и слаженность наших пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БПЛА. Благодарность всем воинам за смелость и стойкость! Вместе победим! Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

Напомним, что по состоянию на 16:00 с начала суток в Генштабе сообщили, что враг продолжает наступательные операции по всей линии фронта. Число боевых столкновений уже возросло до 97.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные недавно эффективно нанесли удары по враждебным целям на Харьковщине. В результате было разрушено десяток позиций захватчиков, ликвидировано 12 оккупантов и уничтожен военный транспорт.

Ранее в ISW рассказывали, что российские войска используют захват Угледара для достижения тактических успехов к югу от Курахово. Российские наступательные операции в этом районе преследуют цель выравнивания линии фронта и ликвидацию украинского выступления на западе Донецкой области.