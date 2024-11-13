С начала суток враг продолжает наступательные действия: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала суток враг продолжает наступательные операции по всей линии фронта. Число боевых столкновений уже возросло до 97.

Наибольшая активность зафиксирована в Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 среды, 13 ноября.

Сумская, Черниговская и Харьковская области по-прежнему страдают от артиллерийских обстрелов с территории России. В частности, во вражеский огонь попали районы населенных пунктов Павловка, Александровка, Журавка, Диброва, Новенькое, Басовка, Рясное, а также произошли авиационные удары по Басовке, Журавке и Юнаковке.

На Харьковском направлении украинские военные отразили одну атаку в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг пять раз пытался штурмовать позиции наших подразделений вблизи Лозовой и Первомайского, два боеприкосновения все еще продолжаются. КАБами были атакованы Песчаное, Киврашовка, Загрызовое и Богуславка.

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На Лиманском направлении враг провел пять атак в направлении Чернещины, Тернов и Заречного, три боеприкосновения завершились, а два все еще продолжаются. Враг активно применял авиацию, в частности атакуя Ямполевку, Терны, а также Сергеевку и Новоегоровку с помощью НАРов.

На Краматорском направлении продолжается одно боеприкосновение в районе Ступочек.

А на Торецком направлении враг трижды пытался улучшить свое положение возле Торецка, но украинские военные дали достойный отпор. В районе Дачного было сброшено восемь авиабомб.

На Покровском направлении с начала суток противник уже предпринял 24 попытки вытеснить наших защитников с позиций. Наибольшая активность фиксируется вблизи Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки, а также в районе Пушкиного, что получило удары КАБами.

Самая горячая ситуация на Кураховском направлении, где зафиксировано 32 вражеских атаки в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка. В районах Антоновки и Новоселидовки оккупанты сосредоточили основные усилия, проведя 16 штурмов, десять из которых продолжаются. Противник также сбросил два КАБа на Курахово.

На Времивском направлении произошло восемь боеприкосновений недалеко от населенных пунктов Ровнополь, Новополь, Трудовое, Константинопольское и Макаровка, шесть из которых еще отражаются нашими военными. Враг также атаковал Большие Новоселки, Зеленое Поле и Новополье авиаударом.

На Гуляйпольском направлении оккупанты НАРами атаковали Белогорье.

На Ореховском направлении совершили три атаки в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки, сбросив четыре управляемых авиабомба на населенные пункты Запорожской области и Натальевку.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно отразили четыре вражеских штурма, но враг нанес авиаудара НАРами по Казацкому.

По остальным направлениям ситуация остается без существенных изменений.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко оценил ситуацию на Кураховском направлении, где российские войска пытаются оцепить украинские силы, создавая угрозу так называемого котла. По его словам, сейчас противник активизировал операции по трем сторонам вокруг Курахового, стремясь перекрыть основные пути поставок, чтобы заставить украинские силы отступать без лишних потерь со стороны врага.

Ранее в ISW рассказывали, что российские войска используют захват Угледара для достижения тактических успехов к югу от Курахово. Российские наступательные операции в этом районе преследуют цель выравнивания линии фронта и ликвидацию украинского выступления на западе Донецкой области.