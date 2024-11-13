'В районе Курахово у нас ситуация непростая': Романенко указал на главную опасность. Карта

Военный эксперт Олег Романенко оценил ситуацию на Кураховском направлении, где российские войска пытаются оцепить украинские силы, создавая угрозу так называемого "котла". По его словам, сейчас противник активизировал операции с трех сторон вокруг Курахово, стремясь перекрыть основные пути снабжения, чтобы заставить украинские силы отступать без лишних потерь со стороны врага.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Российская оккупационная армия, как он отметил, перешла к тактике постепенного окружения, концентрируя усилия с севера, востока и юга от Курахово.

"Я думаю, что в районе Курахово у нас ситуация непростая. Есть отдельные настораживающие элементы. Противник проводит операцию оперативного охвата, который в народе называют "котлом", с севера, востока и юга от Курахово, сейчас они пытаются перерезать нам логистические пути, чтобы не вести слишком затратные городские бои, как это делают всегда. Противник наработал такую схему, такой алгоритм, что лучше перерезать логистику наших защитников, и тогда они будут вынуждены сами выходить из населенного пункта, таким образом сократив свои потери", – объяснил эксперт.

Романенко также обратил внимание на то, что за последний месяц российские потери на поле боя существенно выросли, достигнув рекордного уровня – более 1350 военных ежедневно. Однако даже столь большие потери не сдерживают Россию, а продолжение активных боевых действий указывает на готовность противника к дальнейшим наступательным операциям. Украинским силам следует сосредоточиться на своих достижениях и не только учитывать потери врага, но и развивать свою стратегию.

Для эффективной стабилизации фронта, особенно на ключевых направлениях, таких как Кураховский, Украине необходима скорая помощь со стороны США и Европы. Романенко отмечает важность решительных действий американского президента Джо Байдена. Расчет на "сдерживание" России, которое проводил советник по нацбезопасности Джейк Салливан, не оправдал себя, и сейчас международная поддержка критически важна для защиты Украины от дальнейшей эскалации.

"Поэтому сейчас и Америке, и Европе необходимо активно помочь Украине. А мы должны более решительно провести мобилизацию. Ранее генерал Залужный говорил о необходимости мобилизовать 500 тысяч. Сейчас говорят о якобы подрыве экономики из-за масштабной мобилизации, о социальных проблемах и т.д., но это было абсолютно реально. Если бы мы сделали это тогда, сейчас была бы совсем другая ситуация. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сказал о мобилизации 160 тысяч, но уже на следующий день все возмутились: мол, вы что? К сожалению, очень многие в Украине, в том числе и СМИ, не хотят думать о том, что происходит на фронте. Спросите наших солдат", – добавил эксперт.

Сейчас, когда мобилизация ограничивается до 160 тысяч человек этого недостаточно для полной стабилизации фронта. Нехватка подкрепления на передовой заставляет командование ВСУ предпринимать непопулярные шаги, в частности переброску военных из других подразделений для усиления пехоты.

"Потому что врага необходимо остановить экзистенциально – и по сути, и по военно-стратегическим подходам для дальнейших переговоров", – резюмировал Романенко.

Напомним, ранее в ISW рассказывали, что российские войска используют захват Угледара для достижения тактических успехов к югу от Курахово. Российские наступательные операции в этом районе преследуют цель выравнивания линии фронта и ликвидацию украинского выступления на западе Донецкой области.