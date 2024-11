Российские войска используют захват Угледара для достижения тактических успехов к югу от Курахово – ISW

Армия РФ использует недавний захват Угледара для достижения тактически значимых успехов к югу от Курахово в поддержку своих продолжающихся наступательных операций. Они направленны на выравнивание линии фронта и ликвидацию украинского выступа на западе Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики признали ошибочной свою предыдущую оценку о том, что оккупанты вряд ли смогут воспользоваться захватом города в Волновахском районе.

Отмечается, что российские войска активизировали наступательные действия на западе Донетчины в начале сентября 2024 года и ныне пытаются охватить Курахово с севера и юга, чтобы выровнять линию фронта между Сонцовкой (северо-западнее Курахово) и Шахтерским (северо-западнее Угледара).

Угледар они захватили по состоянию на 1 октября и за последний месяц продвинулись на север и северо-запад от города в серии успешных механизированных и пехотных атак. Также враг незначительно продвинулся к северо-востоку от Угледара в районе Антоновки и Катериновки, хотя ISW пока не получил подтверждения российских наступлений в Елизаветовку и далее на запад вдоль трассы C-051104.

В настоящее время российские силы находятся в нескольких километрах к югу от линии Романовка – Успеновка – Сухой Яр к населенным пунктам к северу от Угледара. Аналитики оценивают, что она может представлять собой существенную проблему для оккупантов, если ВСУ смогут установить оборону в этих селах.

"Однако российские войска, по-видимому, пытаются обойти эту линию поселений, поскольку геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, указывают на то, что они недавно продвинулись к северо-востоку от Дальнего (к югу от Курахово и к северо-западу от Елизаветовки) и, вероятно, занимают позиции в полях к востоку и юго-востоку от Дальнего", – отметили в ISW.

Российские пропагандисты уже утверждают, что ВС РФ продвинулись в само Дальнее, но этому нет визуального подтверждения. Хотя предполагается, что дальнейшее продвижение российских войск в село и к западу от него может вынудить украинские силы отступить с позиций в "кармане" к северу и северо-востоку от Угледара, позволив врагу относительно беспрепятственно продвигаться вдоль трассы C-051104.

"Такие продвижения позволят войскам РФ оказывать дальнейшее давление на украинские позиции в Курахово с юга. Так что ISW пересматривает свою предыдущую оценку, согласно которой российские войска вряд ли смогут воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области. Эта оценка была неверной", – признали военные эксперты.

Согласно их данным, российские войска также продолжали продвигаться в других районах Кураховского и Угледарского направлений. В частности, подразделения 114-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й АК "ДНР") недавно продвинулись в центральную часть Новоселидовки (к северу от Курахово). Российские блогеры утверждают, что оккупанты захватили это село и продвинулись в районе Новоалексеевки, а также в Сонцовку (оба к северо-западу от Курахово).

По их утверждениям, армия РФ также зашла на восточную окраину Курахово, бои якобы идут вдоль улиц Станционная и Казацкая. Помимо этого, российские силы продвинулись к окраинам Максимовки (северо-западнее Угледара) и далее на север и восток от Богоявленки (севернее города). Оккупанты 10-11 ноября продолжали наступление вокруг Курахово: в районе Новодмитривки и Сонцовки; Вознесенки, Ильинки, Берестков и Новоселидовки; возле Дальнего, а также за Угледаром – в районе Максимильяновки, Антоновки, Катериновки, Трудового, Константинопольского, Успеновки, Богоявленки и Максимовки.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-командующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес тоже предполагал, что оккупация Угледара не позволит войску РФ достичь стратегической цели. По его убеждению, это связано с тем, что захватчики продолжают нести большие потери в боях с Силами обороны Украины.

