У войск Путина три цели: в ISW оценили ситуацию на Покровском направлении и раскрыли план врага

Российские войска на Покровском направлении, остающимся самым горячим, преследуют три разных тактических цели. Впрочем, украинские локализованные контратаки и активное применение беспилотников существенно усложняют оккупантам достижение этих целей и продвижение вперед.

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За последние 13 месяцев в попытках продвинуться на Покровском направлении и захватить Покровск Россия сожгла в горниле ожесточенных боев более пяти дивизий танков и тысячи своих солдат. Чего стремится добиться РФ на этом участке фронта и во что выливаются эти попытки, проанализировали в Институте изучения войны (ISW).

В материале отмечено, что ныне оккупационные войска на Покровском направлении преследуют три разных цели. Как отметил представитель оперативно-тактической группировки войск "Хортица" Викторы Трегубов, россияне пытаются перерезать трассу Т-0504 Покровск-Константиновка к северо-востоку от города, обойти Покровск с запада и наступать в направлении Новопавловки (юго-западнее Покровска).

"Российские силы достигают ограниченных успехов к северо-востоку от Покровска в направлении трассы Т-0504 и к юго-западу от Покровска в направлении Новопавловки, но, похоже, им трудно продвигаться непосредственно к югу и юго-западу от Покровска, где украинские войска сосредоточили большинство своих контратак в феврале, марте и начале апреля 2025 года", – отметили в ISW.

Чтобы добиться продвижения к востоку и северо-востоку от Покровска, в начале 2025 года российское командование перебросило туда дополнительные подразделения. Однако за последние месяцы россияне добились лишь незначительных успехов в направлении Константиновки (к северо-востоку от Покровска).

Так, по данным как украинских, так и российских источников, Россия передислоцировала подразделения 5-й мотострелковой бригады РФ (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й корпус "ДНР") в район Воздвиженки (восточнее Покровска) в январе 2025 года и подразделения 20-й мотострелковой армии (8-я общевойсковая армия) в этот же район в феврале текущего года.

Аналитики предполагают, что командование оккупационной армии могло рассчитывать задействовать эти подразделения и части 150 мотострелковой дивизии в Торецке, чтобы использовать ожидаемый прорыв россиян в этих районах и значительно продвинуться к Константиновке. Усиление понадобилось потому, что российским подразделениям, ранее действовавшим на этих двух направлениях, не удалось прорвать оборону Украины. Поэтому под Воздвиженку россияне перебросили 20-ю, а под Торецк – 150-ю мотострелковую дивизию: их российское командование было вынуждено бросить в бой преждевременно из-за необходимости сохранить оперативный темп в этих направлениях.

"В результате российские войска не продвинулись значительно к северо-востоку от Покровска и за последние два месяца продвинулись лишь на пять-семь километров к северу от Воздвиженки", – описали аналитики результаты этих усилий.

В ISW констатировали, что российские войска недавно продвинулись за западную окраину Торецка и юго-западнее Торецка в районе Пантелеймоновки и Александрополя. Не исключено, что российское командование перебросит на этот участок дополнительные силы и изменит приоритет наступательных операций к северо-востоку от Покровска, если имеющимся там силам государства-агрессора удастся начать серьезное продвижение от Торецка до Константиновки.

К югу и юго-западу от Покровска тоже сохраняется "чрезвычайно динамичная ситуация": россияне усиливают наступательные операции, украинцы отвечают локальными контратаками и операциями дронов в этом районе.

Так, с середины марта российские войска активизировали наступательные операции на Покровском направлении с целью охватить Покровск и захватить этот город, а также расположенный восточнее Мирноград. Впрочем, с конца осени 2024 года особых успехов в этом захватчики не добились: помешали им локализованные украинские контратаки и дроны Сил обороны.

"Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, указывают на то, что украинские силы недавно незначительно продвинулись к западу от Котлино (юго-западнее Покровска), а дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, указывают на то, что российские силы недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Шевченко (южнее Покровска)", – описывают последние изменения линии фронта на упомянутом участке аналитики.

По словам украинских военных, российские атаки на Покровском направлении продолжаются в непрерывном режиме. Иногда в атаках враг применяет бронетехнику.

"В конце января и начале-середине февраля 2025 года украинские войска начали локализованные контратаки и незначительно продвигались к югу от Покровска вблизи Шевченко и Песчаного и к юго-западу от Покровска вблизи Котлино и Надиевки. Однако украинские силы не смогли установить устойчивые позиции в этом районе, и российские силы медленно отразили большинство незначительных продвижений Украины к югу и юго-западу от Покровска в последние недели. Украинские силы продолжают проводить спорадические локализованные контратаки в этом районе, вероятно, пытаясь усложнить продвижение России и поставить под угрозу российские наземные линии связи на российском выступлении непосредственно юго-западнее Покровска", – констатировали в ISW.

При этом неудачные механизированные штурмы и пехотные атаки при поддержке бронетехники истощают живую силу и технику российских войск.

Недавно, например, российские войска совершили механизированный штурм численностью роты у Ясенового (юго-западнее Покровска), пытаясь захватить Богдановку, Троицкое и Орехово (все западнее Ясенового). По итогам боя украинские войска уничтожили два танка, два БТРа, четыре вездехода (квадроцикла), четыре мотоцикла и 50 российских военнослужащих во время штурма.

Дополнительные видеозаписи с геолокацией, опубликованные 7 апреля, показывают, что украинские силы отразили очередную российскую механизированную атаку численностью роты вблизи Срибного (юго-западнее Покровска) 6 апреля и во время штурма повредили три бронемашины и пять танков.

Украинские офицеры из подразделений, держащих оборону на Покровском направлении, отмечают, что с недавних пор россияне на этом участке фронта начали чаще применять бронетехнику, активно используют они также мотоциклы и гольф-кары для продвижения.

"Российские войска немного приблизились к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями в результате механизированных штурмов в этом районе в течение последних недель, в частности к западу от Преображенки (юго-западнее Покровска), но по состоянию на этот отчет российские войска не продвинулись на три километра, которые остались да Днепропетровской области", – говорится в материале.

Существенное замедление продвижения россиян на Покровском направлении аналитики объясняют украинскими контактами и улучшением взаимодействие украинских наземных и беспилотных сил.

"Российскому военному командованию исторически трудно было проводить и соединять разнонаправленные наступательные операции в Украине, а действия украинских беспилотников еще больше усложняют эти усилия. Российские военные блогеры неоднократно утверждали, что у украинских беспилотников преимущество в воздухе на низкой высоте, они заставляют российские войска выполнять ротации пешком, проходя более 10 километров, и затрудняют снабжение России боеприпасами, водой и бензином", – отмечают аналитики.

Один из российских Z-блогеров также жаловался, что украинские дроны мешают российским войскам действовать более чем в трех километрах к северу и западу от Селидово (сейчас 10 километров к югу и 30 километров к востоку от линии фронта), и что украинские беспилотники контролируют и ограничивают доступ ко всем дорогам на этом направлении.

"В феврале 2025 года командование украинского батальона, действующее на Покровском направлении, сообщило, что украинские операторы беспилотников удерживают некоторые участки своих оборонных рубежей на Покровском направлении почти полностью независимо от поддержки пехоты. Ранее ISW отмечал, что операции украинских беспилотников были ключевыми в обороне от наступления России на Покровском направлении и по всей линии фронта в течение последнего года, хотя Украина должна решить свои моральные проблемы, формирование сил и вопрос подготовки, чтобы полностью остановить наступление России в Донецкой области", – считают в ISW.

И даже без решения указанных проблем украинские силы наносят захватчикам значительные потери: около 13 месяцев боев за Покровск и попыток захватить город и продвинуться в Константиновку стоили России более 5 дивизий танков и тысяч солдат.

Еще по состоянию на февраль, по оценкам ОСГВ "Хортица", потери России в живой силе на Покровском направлении ежемесячно составляли около 14-15 тысяч человек, из них около 7 тысяч были убиты. Следовательно, только за первые три месяца 2025 года только на Покровском направлении российское командование сожгло до 45 тысяч личного состава.

В одной из действующих на Торецком направлении бригад ВСУ тем временем заявили, что с середины июля 2024 года российские войска потеряли в Торецке более 15 тыс. военнослужащих, а общие потери российских войск на этом направлении составили более 50 тыс.

"Ранее ISW сообщал, что по состоянию на начало октября 2024 года российские войска потеряли по меньшей мере пять дивизий бронетехники и танков в Покровском районе, а за последние шесть месяцев российские войска понесли новые потери. Ранее ISW оценивало, что российская оборонно-промышленная база не может производить новую бронетехнику и артиллерийские системы такими темпами, которые могли бы компенсировать текущие темпы потерь России в средне- и долгосрочной перспективе", – отметили аналитики.

Несоответствие между уровнем потерь и темпами их пополнения привело к тому, что в конце 2024 года российские войска временно уменьшили количество бронетехники в направлении Покровска и Курахово – как предположили в ISW, "в ответ на обеспокоенность по поводу сокращения поставок бронетехники". Недавний рост количества бронетехники на этих участках фронта, по мнению аналитиков, свидетельствует об "отчаянном желании России достичь дальнейших успехов любой ценой".

"Предстоящие российские атаки на Покровск и Константиновку приведут лишь к большим потерям в живой силе и технике, если российские военные даже будут способны проводить такие операции после значительных потерь бронетехники и личного состава за последние три года боев", – считают в ISW.

Впрочем, похоже, что российский диктатор Владимир Путин и командование оккупационной армии будут продолжать попытки захватить Покровск и атаковать Константиновку, игнорируя эти потери. Текущие действия российских сил и атаки на Константиновку с нескольких направлений свидетельствуют о сохранении у России намерений захватить полосу украинских крепостей на Донетчине – несмотря на то, что при сохранении западной поддержки Украины, на это потребуется по меньшей мере несколько лет.

"Раньше ISW оценивало, что российское командование, вероятно, готово начать эти долгосрочные операции, поскольку они действуют, предполагая или имея прямое знание о том, что Путин не намерен завершать войну в Украине в ближайшее время. Ранее Путин сформулировал теорию победы, которая предполагает, что российские военные смогут продолжать постепенное, ползучее продвижение в Украине бесконечно долго, и неоднократно отмечал, что он не заинтересован в развязывании войны на каких-либо условиях, кроме тех, которые он диктует", – в очередной раз повторили уже озвученные ранее выводы в ISW.

Эти выводы подтверждаются и ежегодным отчетом Офиса директора национальной разведки США с оценкой угроз. Там в марте 2025 года также оценили, что Путин продолжает собираться добиваться капитуляции Украины как дипломатическими, так и военными средствами.

"ISW продолжает оценивать, что Путин не заинтересован в прекращении войны и намерен продолжать борьбу, пока он не достигнет своих целей в Украине, каковыми являются свержение нынешнего украинского правительства и полное уничтожение украинской армии", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия пытается подорвать легитимность украинских властей. Об этом свидетельствует порция новых заявлений Кремля. Так, власти страны-агрессора продолжают отрицать легитимность украинского правительства и требовать изменения "киевского режима" и демилитаризации. Они пытаются утверждать, что Украина не является легитимным партнером в переговорах.

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