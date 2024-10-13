Ходжес: РФ не способна в полной мере воспользоваться захватом Угледара, ее ресурсы ограничены
Страна-агрессор Россия захватила Угледар в Донецкой области, перед этим превратив его в руины. Однако оккупация этого города и других населенных пунктов не позволит врагу добиться стратегической цели.
Это связано с тем, что захватчики продолжают нести большие потери в боях с Силами обороны Украины. Об этом в эфире "Еспресо" заявил бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.
"Потеря Угледара и других городов в зоне боевых действий – это очень болезненно с психологической точки зрения. Никому не хочется терять города, за которые продолжалась такая напряженная борьба. Однако перед тем, как называть это "стратегическим поражением", следует помнить, что Россия не способна в полной мере воспользоваться этими захватами", – сказал он.
Говоря об Авдеевке, Бахмуте или Угледаре, стоит учитывать то, что за свои незначительные успехи россияне платят десятками тысяч солдат и техникой. Ресурсы армии РФ ограничены, поэтому они не могут захватить большие территории или, например, дойти до Днепра.
"Я считаю, что Генеральный штаб использует правильную тактику с имеющимися ресурсами, чтобы не дать России достичь значительных прорывов. В то же время я поддерживаю решение о контрнаступлении в направлении Курска, поскольку эта операция создает серьезную проблему для россиян. Как следствие, на Путина оказывается конкретное давление и он вынужден искать решение. Кроме того, Украина таким образом завоевывает себе лучшую переговорную позицию, когда для переговоров наступит соответствующее время", – сказал Ходжес.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В Силах обороны 2 октября официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара на Донетчине. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.
– Враг будет стараться максимально использовать захваченный город в свою пользу, но на этом пути у него много трудностей. В частности, речь идет об отсутствии нужной инфраструктуры, а также о том, что впереди зима, сказал глаа Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
– Сейчас даже примерно нельзя установить общее количество оккупантов, которые были ликвидированы нашими военными во время штурмов Угледара. Однако, по данным СМИ, только две бригады морской пехоты РФ потеряли 40% от довоенной численности.
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