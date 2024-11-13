'Байден должен стать мужиком': генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта

Страна-агрессор Россия существенно усилила свою группировку в Курской области, в том числе за счет военных КНДР. Сегодня этих сил достаточно, чтобы приостановить продвижение ВСУ по территории России. При условии привлечения дополнительных 30 тысяч человек речь может идти о полном вытеснении ВСУ за российско-украинскую границу. Но враг не остановится. Если события будут развиваться по такому сценарию, угроза вторжения в Сумскую область станет реальной.

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В настоящее время ситуация на востоке Украины остается сложной – вражеские войска продолжают наступать. Чтобы стабилизировать фронт, союзники Украины, прежде всего США, должны выполнить свои обещания военной помощи нашей стране, а Украина – выполнить свое "домашнее задание": обеспечить эффективную мобилизацию в необходимых объемах.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Могли бы вы оценить ситуацию, которая сложилась в Курской области России? На сегодня РФ сосредоточила там группировку численностью порядка 50 тысяч, в том числе с привлечением солдат из КНДР. Допускаете ли вы, что им удастся вытеснить украинские силы с этой территории? Если да, какие новые опасности и угрозы это создаст для Украины?

– Они формируют потенциал. Ранее я говорил, что уже группировка порядка 30 тысяч и более может обеспечить приостановку нашего продвижения, что, собственно, мы и видим. Сейчас, по разным оценкам, украинской армии в Курской области противостоит группировка численностью 50-55 тысяч. Западные специалисты говорят, что группировка численностью 80 тысяч обеспечит России возможность оттеснения наших войск за границы.

Более того, в их планах – не останавливаться на границе, а продвигаться далее в Сумскую область. Поэтому такая угроза есть. Фактически у противника добавляется дивизия северокорейцев. У нас, к сожалению, нет ресурсов такого порядка. Чтобы помочь нашим силам, была задействована пара ротных групп, но это не сравнимо с возможностями врага.

В условиях глобальных подвижек, связанных с приходом Трампа к власти в США, работают уже не только военные обстоятельства относительно захвата территорий, но и стратегический и военно-политический аспект, где все стороны и союзники обеих сторон отрабатывают варианты оказания помощи, чтобы поддерживать свою сторону, укреплять ее позиции на будущих переговорах.

Путин понимает эту ситуацию и ставит такого рода задачи как на Курщине, так и на остальных направлениях, чтобы как можно быстрее захватывать территории Украины, хотя бы один, а желательно больше областных центров.

Поэтому действия на Курщине для нас очень важны, однако нам необходимы ресурсы и резервы. Мы видим, что более активно нам начали помогать США. Возможно, Байден осознает свою ответственность перед Украиной и хочет поправить ситуацию с помощью Украине – а ему есть что поправлять. Оживилась и Европа.

Но в первую очередь нам необходимо надеяться на самих себя и активно проводить мобилизационные процессы. До конца года нам надо стабилизировать ситуацию на фронте в связи с этими обстоятельствами.

– Вы упомянули о северокорейских войсках, о фактически сформированной дивизии. Если Силы обороны будут вытеснены с территории Курской области, допускаете ли вы, что северокорейские войска окажутся на территории Украины? Если да, как это скажется на общей ситуации?

– Могут. Они изучают этот вопрос, но пока минимально, поскольку у них есть ближайшая задача – проведение действий на Курщине. В ближайшее время их будут использовать, чтобы вытеснить ВСУ с территории РФ, а затем могут перебрасывать российские силы на украинские территории, а корейцам давать возможность контроля территории России в пределах ее границ. С военно-политической точки зрения Путину это более выгодно. Возможно, он будет действовать именно так, поскольку видит негативную реакцию мира, в том числе своих союзников, на то, что ядерная страна, КНДР, вступила в эту войну. Причем не наемниками, а регулярными войсками.

– По сообщениям Генштаба ВСУ, на текущий момент на Кураховском и Купянском направлениях ситуация стала не такой острой, как была до сих пор, на отдельных участках фронта Силам обороны удается сдерживать продвижение врага. Тем не менее враг по-прежнему продолжает наступление на Покровском направлении. Вы сказали, наша главная задача – стабилизировать фронт до конца года. Благодаря чему это можно сделать?

– Я думаю, что в районе Курахово у нас ситуация непростая. Есть отдельные настораживающие элементы. Противник проводит операцию оперативного охвата, который в народе называют "котлом", с севера, востока и юга от Курахово, сейчас они пытаются перерезать нам логистические пути, чтобы не вести очень затратные городские бои, как делают это всегда.

Противник наработал такую схему, такой алгоритм, что лучше всего перерезать логистику наших защитников, и тогда они будут вынуждены сами выходить из населенного пункта, таким образом сокращая свои потери. Тем более что в последний месяц российская армия побила рекорд по потерям – 1350 человек в день. Но Путина это не останавливает. Поэтому нам надо сосредотачиваться на своих достижениях, а не на их потерях.

Как достигать успехов? Американцы должны нам помогать как можно быстрее, необходимы решительные действия самого Байдена, несмотря на осторожные рекомендации "эскалатора" Салливана. К чему привела такая осторожность? Они хотели сдержать Россию, а в результате получили целое ядерное государство в этой войне. Вот такое "сдерживание" обеспечил Салливан.

Поэтому сейчас и Америке, и Европе необходимо активно помочь Украине. А мы должны более решительно провести мобилизацию. Ранее генерал Залужный говорил о необходимости мобилизовать 500 тысяч. Сейчас говорят о якобы подрыве экономики из-за масштабной мобилизации, о социальных проблемах и так далее, но это было абсолютно реально. Если бы мы сделали это тогда, сейчас была бы абсолютно иная ситуация.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко сказал о мобилизации 160 тысяч, но уже на следующий день все возмутились: дескать, да вы что?! К сожалению, очень многие в Украине, в том числе и СМИ, не хотят думать о том, что происходит на фронте. Спросите наших солдат.

Враг захватывает территории, но мы говорим, что не можем мобилизовать 160 тысяч. Полмиллиона необходимо для стабилизации фронта. Поэтому принимаются непопулярные меры, в том числе направление в пехоту военных из других видов Вооруженных сил, а также другие меры. Потому что врага необходимо остановить экзистенциально – и по сути, и по военно-стратегическим подходам для дальнейших переговоров.

– Вы считаете, что, по большому счету, Байден мог бы сделать Украине свой последний серьезный подарок и это позволило бы нам как минимум остановить продвижение врага?

– Не "подарок", а отдать долги, выполнить обещания. То есть стать, наконец, мужиком. А мужик – это не "по понятиям", сказал – сделал. Мужик – это без понятий, раз сказал – надо сделать. Пускай сделает это и войдет в историю своего государства и историю мировой безопасности в борьбе за мировую свободу и демократию.

– Если Байден действительно выполнит все обещания, если отдаст долги, о которых вы сказали, что мы можем иметь в Украине?

– Мы можем иметь какие-то результаты только в том случае, если реализуем мобилизацию. Потому что у нас есть фортификации, но нет людей, которые бы их защищали. Даже если США и Европа будут лучше помогать, если будет улучшаться ситуация с вооружением, техникой и боеприпасами, этого будет недостаточно, пока мы сами внутри страны не выполним свое домашнее задание – укомплектование бригад на передовой.

Украинцы говорят: мы будем донатить, будем делать все что угодно, но пусть Украину защищает кто-то другой. Но кто этот "кто-то другой"? Мир ничего нового не придумал. В государстве есть аппарат принуждения всех в интересах большинства. И в такой критической ситуации, как наша, этот принцип надо реализовывать.