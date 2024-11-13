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"Байден должен стать мужиком": генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта

Татьяна Гайжевская
War
6 минут
10,7 т.
'Байден должен стать мужиком': генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта

Страна-агрессор Россия существенно усилила свою группировку в Курской области, в том числе за счет военных КНДР. Сегодня этих сил достаточно, чтобы приостановить продвижение ВСУ по территории России. При условии привлечения дополнительных 30 тысяч человек речь может идти о полном вытеснении ВСУ за российско-украинскую границу. Но враг не остановится. Если события будут развиваться по такому сценарию, угроза вторжения в Сумскую область станет реальной.

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В настоящее время ситуация на востоке Украины остается сложной – вражеские войска продолжают наступать. Чтобы стабилизировать фронт, союзники Украины, прежде всего США, должны выполнить свои обещания военной помощи нашей стране, а Украина – выполнить свое "домашнее задание": обеспечить эффективную мобилизацию в необходимых объемах.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Могли бы вы оценить ситуацию, которая сложилась в Курской области России? На сегодня РФ сосредоточила там группировку численностью порядка 50 тысяч, в том числе с привлечением солдат из КНДР. Допускаете ли вы, что им удастся вытеснить украинские силы с этой территории? Если да, какие новые опасности и угрозы это создаст для Украины?

– Они формируют потенциал. Ранее я говорил, что уже группировка порядка 30 тысяч и более может обеспечить приостановку нашего продвижения, что, собственно, мы и видим. Сейчас, по разным оценкам, украинской армии в Курской области противостоит группировка численностью 50-55 тысяч. Западные специалисты говорят, что группировка численностью 80 тысяч обеспечит России возможность оттеснения наших войск за границы.

"Байден должен стать мужиком": генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта

Более того, в их планах – не останавливаться на границе, а продвигаться далее в Сумскую область. Поэтому такая угроза есть. Фактически у противника добавляется дивизия северокорейцев. У нас, к сожалению, нет ресурсов такого порядка. Чтобы помочь нашим силам, была задействована пара ротных групп, но это не сравнимо с возможностями врага.

В условиях глобальных подвижек, связанных с приходом Трампа к власти в США, работают уже не только военные обстоятельства относительно захвата территорий, но и стратегический и военно-политический аспект, где все стороны и союзники обеих сторон отрабатывают варианты оказания помощи, чтобы поддерживать свою сторону, укреплять ее позиции на будущих переговорах.

Путин понимает эту ситуацию и ставит такого рода задачи как на Курщине, так и на остальных направлениях, чтобы как можно быстрее захватывать территории Украины, хотя бы один, а желательно больше областных центров.

Поэтому действия на Курщине для нас очень важны, однако нам необходимы ресурсы и резервы. Мы видим, что более активно нам начали помогать США. Возможно, Байден осознает свою ответственность перед Украиной и хочет поправить ситуацию с помощью Украине – а ему есть что поправлять. Оживилась и Европа.

Но в первую очередь нам необходимо надеяться на самих себя и активно проводить мобилизационные процессы. До конца года нам надо стабилизировать ситуацию на фронте в связи с этими обстоятельствами.

"Байден должен стать мужиком": генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта

– Вы упомянули о северокорейских войсках, о фактически сформированной дивизии. Если Силы обороны будут вытеснены с территории Курской области, допускаете ли вы, что северокорейские войска окажутся на территории Украины? Если да, как это скажется на общей ситуации?

– Могут. Они изучают этот вопрос, но пока минимально, поскольку у них есть ближайшая задача – проведение действий на Курщине. В ближайшее время их будут использовать, чтобы вытеснить ВСУ с территории РФ, а затем могут перебрасывать российские силы на украинские территории, а корейцам давать возможность контроля территории России в пределах ее границ. С военно-политической точки зрения Путину это более выгодно. Возможно, он будет действовать именно так, поскольку видит негативную реакцию мира, в том числе своих союзников, на то, что ядерная страна, КНДР, вступила в эту войну. Причем не наемниками, а регулярными войсками.

– По сообщениям Генштаба ВСУ, на текущий момент на Кураховском и Купянском направлениях ситуация стала не такой острой, как была до сих пор, на отдельных участках фронта Силам обороны удается сдерживать продвижение врага. Тем не менее враг по-прежнему продолжает наступление на Покровском направлении. Вы сказали, наша главная задача – стабилизировать фронт до конца года. Благодаря чему это можно сделать?

– Я думаю, что в районе Курахово у нас ситуация непростая. Есть отдельные настораживающие элементы. Противник проводит операцию оперативного охвата, который в народе называют "котлом", с севера, востока и юга от Курахово, сейчас они пытаются перерезать нам логистические пути, чтобы не вести очень затратные городские бои, как делают это всегда.

"Байден должен стать мужиком": генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта

Противник наработал такую схему, такой алгоритм, что лучше всего перерезать логистику наших защитников, и тогда они будут вынуждены сами выходить из населенного пункта, таким образом сокращая свои потери. Тем более что в последний месяц российская армия побила рекорд по потерям – 1350 человек в день. Но Путина это не останавливает. Поэтому нам надо сосредотачиваться на своих достижениях, а не на их потерях.

Как достигать успехов? Американцы должны нам помогать как можно быстрее, необходимы решительные действия самого Байдена, несмотря на осторожные рекомендации "эскалатора" Салливана. К чему привела такая осторожность? Они хотели сдержать Россию, а в результате получили целое ядерное государство в этой войне. Вот такое "сдерживание" обеспечил Салливан.

"Байден должен стать мужиком": генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта

Поэтому сейчас и Америке, и Европе необходимо активно помочь Украине. А мы должны более решительно провести мобилизацию. Ранее генерал Залужный говорил о необходимости мобилизовать 500 тысяч. Сейчас говорят о якобы подрыве экономики из-за масштабной мобилизации, о социальных проблемах и так далее, но это было абсолютно реально. Если бы мы сделали это тогда, сейчас была бы абсолютно иная ситуация.

Секретарь СНБО Александр Литвиненко сказал о мобилизации 160 тысяч, но уже на следующий день все возмутились: дескать, да вы что?! К сожалению, очень многие в Украине, в том числе и СМИ, не хотят думать о том, что происходит на фронте. Спросите наших солдат.

"Байден должен стать мужиком": генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта

Враг захватывает территории, но мы говорим, что не можем мобилизовать 160 тысяч. Полмиллиона необходимо для стабилизации фронта. Поэтому принимаются непопулярные меры, в том числе направление в пехоту военных из других видов Вооруженных сил, а также другие меры. Потому что врага необходимо остановить экзистенциально – и по сути, и по военно-стратегическим подходам для дальнейших переговоров.

– Вы считаете, что, по большому счету, Байден мог бы сделать Украине свой последний серьезный подарок и это позволило бы нам как минимум остановить продвижение врага?

– Не "подарок", а отдать долги, выполнить обещания. То есть стать, наконец, мужиком. А мужик – это не "по понятиям", сказал – сделал. Мужик – это без понятий, раз сказал – надо сделать. Пускай сделает это и войдет в историю своего государства и историю мировой безопасности в борьбе за мировую свободу и демократию.

"Байден должен стать мужиком": генерал Романенко назвал два условия стабилизации фронта

– Если Байден действительно выполнит все обещания, если отдаст долги, о которых вы сказали, что мы можем иметь в Украине?

– Мы можем иметь какие-то результаты только в том случае, если реализуем мобилизацию. Потому что у нас есть фортификации, но нет людей, которые бы их защищали. Даже если США и Европа будут лучше помогать, если будет улучшаться ситуация с вооружением, техникой и боеприпасами, этого будет недостаточно, пока мы сами внутри страны не выполним свое домашнее задание – укомплектование бригад на передовой.

Украинцы говорят: мы будем донатить, будем делать все что угодно, но пусть Украину защищает кто-то другой. Но кто этот "кто-то другой"? Мир ничего нового не придумал. В государстве есть аппарат принуждения всех в интересах большинства. И в такой критической ситуации, как наша, этот принцип надо реализовывать.