'12 окупантов ликвидированы, 4 ранены': в ГНСУ показали, как работают дроны на Купянском направлении. Видео

Украинские военные недавно эффективно нанесли удары по вражеским целям на Харьковщине. В результате был разрушен десяток позиций захватчиков, ликвидировано 12 оккупантов и уничтожен военный транспорт.

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На Купянском направлении действовали пограничники бригады "Месть" с помощью ударных БПЛА. Видео их работы опубликовала Госпогранслужба Украины.

"Операторы дронов из комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" успешно отработали по вражеским целям в Харьковской области", – подписали пограничники видео.

Так защитникам удалось уничтожить 12 российских оккупантов, еще четырех ранили, уничтожили 15 единиц военного автотранспорта, генератор и четыре состава боекомплекта.

Напомним, что украинские военные продолжают эффективно уничтожать оккупантов на нашей земле. Так, недавно на Харьковском направлении беспилотники Третьей штурмовой бригады уничтожили российского мотоциклиста и другие вражеские цели.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии в Запорожском направлении. Накануне защитники отбили попытку вражеского штурма, уничтожив два танка.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов, в том числе и в Курской области РФ. На днях россияне там попытались форсировать реку Псел.