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"12 окупантов ликвидированы, 4 ранены": в ГНСУ показали, как работают дроны на Купянском направлении. Видео

Иванна Шепель
War
2 минуты
474
'12 окупантов ликвидированы, 4 ранены': в ГНСУ показали, как работают дроны на Купянском направлении. Видео

Украинские военные недавно эффективно нанесли удары по вражеским целям на Харьковщине. В результате был разрушен десяток позиций захватчиков, ликвидировано 12 оккупантов и уничтожен военный транспорт.

Видео дня

На Купянском направлении действовали пограничники бригады "Месть" с помощью ударных БПЛА. Видео их работы опубликовала Госпогранслужба Украины.

"Операторы дронов из комендатуры разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" успешно отработали по вражеским целям в Харьковской области", – подписали пограничники видео.

Так защитникам удалось уничтожить 12 российских оккупантов, еще четырех ранили, уничтожили 15 единиц военного автотранспорта, генератор и четыре состава боекомплекта.

"12 окупантов ликвидированы, 4 ранены": в ГНСУ показали, как работают дроны на Купянском направлении. Видео

Напомним, что украинские военные продолжают эффективно уничтожать оккупантов на нашей земле. Так, недавно на Харьковском направлении беспилотники Третьей штурмовой бригады уничтожили российского мотоциклиста и другие вражеские цели.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии в Запорожском направлении. Накануне защитники отбили попытку вражеского штурма, уничтожив два танка.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов, в том числе и в Курской области РФ. На днях россияне там попытались форсировать реку Псел.

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