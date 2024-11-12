Отработали точно: нацгвардейцы на Запорожском направлении отбили попытку штурма, уничтожив вражеские танки. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии на Запорожском направлении. Накануне защитники отбили попытку вражеского штурма, уничтожив два танка.

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Россияне были уничтожены во время попытки прорваться в район обороны украинских защитников. Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины.

В Нацгвардии отметили, что оккупационные войска России предприняли попытку штурма позиций украинских воинов. С привлечением двух танков вражеская группа пехоты пыталась прорваться в район обороны бойцов Национальной гвардии.

Для отражения вражеского штурма были задействованы аэроразведчики 11-й бригады им. М. Грушевского НГУ. Операторы дронов уничтожили оба танка, несмотря на "защиту". После чего танки остановились и в итоге были сожжены повторными ударами.

После работы аэроразведчиков в работу включились пехотные подразделения Нацгвардии. В ходе отражения вражеского штурма защитники уничтожили наступающую группу и экипажи подбитых танков.

Напомним, недавно на Харьковском направлении беспилотники Третьей штурмовой бригады уничтожили российского мотоциклиста и другие вражеские цели.

Ранее сообщалось, что 11 ноября украинские воины отминусовали почти 2000 оккупантов. Также они обезвредили 23 танка, 81 боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 6 единиц специальной техники войск Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов, в том числе и в Курской области РФ. На днях россияне там попытались форсировать реку Псел.

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