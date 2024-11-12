Минус почти 2000 оккупантов и свыше 80 ББМ: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1950 оккупантов. Также воины обезвредили 281 единицу военной техники и вооружения российской армии.

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По состоянию на 12 ноября общие потери личного состава ВС РФ в войне против нашего государства достигают 712 610. Обновленные далее обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники уничтожили 81 боевую бронированную машину (всего 18 847), 38 артиллерийских систем (20 352), 23 танка (9276), четыре реактивных системы залпового огня (1249) оккупационных сил.

С неба бойцы "приземлили" 61 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всех 18 737). Кроме того, на земле сожгли еще 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 28 870), шесть – спецтехники (3626) войск РФ.

С начала полномасштабной войны ВСУ сбили 2636 крылатых ракет, 369 самолетов и 329 вертолетов, уничтожили 996 средств ПВО, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения быстрого реагирования "Шквал" ГПСУ показали поражение позиций врага в районе Серебрянского лесничества на Луганщине. Рядом ударов за несколько часов защитники уничтожили РЛС, базирование операторов FPV-дронов и десяток оккупантов.

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