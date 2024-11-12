Обезврежены вражеские РЛС, FPV-позиция и десяток окупантов: пограничники показали работу в районе Серебрянского лесничества. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать ценную технику противника и его личный состав. На этот раз пограничники ПКШР "Шквал" показали работу в районе Серебрянского лесничества на Луганщине.

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Об этом говорится в сообщении ГПСУ. Отмечается, что через несколько часов были обезврежены вражеские РЛС, FPV-позиция и десяток оккупантов.

"Обезврежена вражеская РЛС, FPV-позиция, фортификационные сооружения и ликвидирована до десятка оккупантов. Еще несколько ранены", – говорится в сообщении пограничников.

По состоянию на утро, 11 ноября, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1770 российских оккупантов. Также воины уничтожили на фронте 272 единицы военной техники и вооружения войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, потери личного состава, понесенные Россией в течение октября 2024 года, стали максимальными за все время полномасштабной войны против Украины. Ежедневно убитыми или ранеными русская армия теряла около 1500 солдат.

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