ВСУ за сутки обезвредили 1770 оккупантов и десятки единиц бронетехники врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1770 российских оккупантов. Также воины уничтожили на фронте 272 единицы военной техники и вооружения войск РФ.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле за более чем 2,8 года полномасштабной войны, достигают примерно 710 660 захватчиков. Обновленные по состоянию на 11 ноября данные сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества захватчиков, накануне защитники отминусовали 40 боевых бронированных машин (всего 18 766), 34 артиллерийские системы (20 314), четыре танка (9253) армии РФ.

В небе были сбиты две российские крылатые ракеты (всех 2636) и 57 беспилотников оперативно-тактического уровня (18 676).

Бойцы сожгли еще 119 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 28 802), 16 – специальной техники (3620).

Остальные потери ВС РФ в войне против Украины остались на прежнем уровне: минус 1245 РСЗО, 996 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, потери личного состава, понесенные Россией в течение октября 2024 года, стали максимальными за все время полномасштабной войны против Украины. Ежедневно убитыми или ранеными русская армия теряла около 1500 солдат.

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