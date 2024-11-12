Поразили миномет, взорвали состав с БК и не только: в Третьей штурмовой показали, как работают на Харьковском направлении. Видео

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать оккупантов на нашей земле. Так, недавно на Харьковском направлении беспилотники Третьей штурмовой бригады уничтожили российского мотоциклиста и другие вражеские цели.

Видео дня

Видео этой операции было опубликовано в официальном Telegram-канале 3 ОШБр. Защитники поразили миномет, взорвали склад боеприпасов, антенну РЭБа и вражеский Starlink.

Также с помощью дронов были поражены несколько укрытий с пехотой врага в земле и зданиях.

"Батальон беспилотных систем бригады наваливает!" – говорится в сообщении под видео.

Напомним, накануне, 11 ноября, украинские воины отминусовали почти 2000 оккупантов. Также они обезвредили 23 танка, 81 боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 6 единиц специальной техники войск Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов, в том числе и в Курской области РФ. На днях россияне там попытались форсировать реку Псел.

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