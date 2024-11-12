Отработали FPV-экипажи и артиллерия: в сети показали уничтожение штурмовой группы РФ при переправке через реку на Курщине. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов, в том числе и в Курской области РФ. На днях россияне там попытались форсировать реку Псел.

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Совместными усилиями FPV-экипажи роты RUGBY TEAM и артиллерия 129 ОБр разгромили российскую штурмовую группу. Видео разгрома опубликовали в Telegram-канале RUGBY TEAM.

"Уничтожение штурмовой группы России при переправе через реку Псел в Курской области. Отработали FPV экипажи роты RUGBY TEAM и артиллерия 129 ОБр", – отмечено в комментарии к видео.

На снятых с помощью БпЛА кадрах видно, как лодки с россиянами около 12:15 подплывают к берегу. Как только они причалили, по ним отрабатывает украинская арта.

Успевших десантироваться россиян в посадке методически истребляют артиллерийскими ударами и атаками FPV.

Чуть менее чем за 2,5 часа, по состоянию на 14:40, все российские штурмовики были ликвидированы.

Напомним, накануне, 11 ноября, украинские воины отминусовали почти 2000 оккупантов. Также они обезвредили 23 танка, 81 боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, четыре РСЗО, 61 БПЛА оперативно-тактического уровня, 68 автомобилей и 6 единиц специальной техники войск Путина.