ВСУ приходится принимать сложные решения: в ISW оценили, как нехватка помощи от Запада влияет на ситуацию на фронте

Продолжающиеся задержки помощи США в сфере безопасности сегодня все больше влияют на возможности Украины защищать свое воздушное пространство и позиции на фронте. Силам обороны необходимы системы ПВО для эффективного отражения российской ударной кампании, а также техника и снаряды для реагирования на рост темпов вражеских наступлений, особенно на востоке.

Нехватка всего этого вынуждает военное и политическое командование страны принимать сложные решения о том, что является приоритетом в защите и обороне, и мешает планировать контрнаступательную кампанию. Об этом указали в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там напомнили, что высокопоставленные украинские чиновники уже давно призывают к своевременной и постоянной военной помощи Запада, которая позволит Украине проводить как оборонительные, так и контрнаступательные операции, когда время является оптимальным для таких усилий и когда еще можно воспользоваться слабостями врага.

"Задержки предоставления помощи в сфере безопасности вынудили Украину уступить инициативу на поле боя России, и Украина не может планировать ни успешное контрнаступление, ни оборонительную операцию, не зная, когда и какую помощь получит", – говорится в сводке.

Там продолжают считать, что нехватка военной помощи со стороны Запада вынудила ВСУ экономить технику, поэтому сейчас им приходится принимать трудные решения о приоритете определенных аспектов своей обороны над ограничением российского военного потенциала или подготовкой к контрнаступательным операциям.

Газета New York Times аналогичным образом 5 апреля сообщила, что Силы обороны Украины близки к исчерпанию некоторых типов боеприпасов на фоне преимущества российской артиллерии пять к одному на всей линии фронта. Украинские солдаты уточнили, что ныне имеют достаточно кассетных боеприпасов, которые эффективны для отражения атак российской пехоты, но мало фугасных артиллерийских снарядов, необходимых для отражения вражеских механизированных штурмов.

Аналитики процитировали главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Александра Сырского, который 6 апреля предупредил, что особенно сложная ситуация сложилась к востоку от Часова Яра и к западу от Авдеевки в Донецкой области. В обоих районах недавнюю наблюдалась активизация российских механизированных атак, начиная от взвода до батальона.

Сырский также отметил, что российские войска проводят взводные, ротные, а иногда и батальонные пехотные атаки на отдельных направлениях.

В пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что оккупанты при массированной поддержке бронетехники все еще пытаются прорвать украинскую оборону западнее Авдеевки. Хотя пока там не повторяются столь масштабные механизированные атаки, как те, к которым оккупанты прибегли в этом районе 29-31 марта.

Кадры с геолокацией, опубликованные 6 апреля, показывают, что подразделения российской 90-й гвардейской танковой дивизии (41-я общевойсковая армия Центрального военного округа) недавно провели механизированный штурм численностью с роту к юго-востоку от Уманского (западнее Авдеевки). Украинские десантники уничтожили 10 танков, пять боевых машин пехоты и МТ-ЛБ врага в ходе 11 атак в этом районе.

"Украинские силы до сих пор успешно отражали интенсивные российские механизированные атаки на всей территории восточной Украины за последнюю неделю, но делали это, ввиду сохраняющегося недостатка техники", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ветеран США с позывным "Джеки", который воюет за Украину с 2022 года, рассказал, что дефицит боеприпасов в ВСУ дал России большое преимущество и позволил ей быть "альфа-хищником на поле боя". Силам обороны удается одержать некоторые победы, несмотря на низкие запасы боеприпасов и меньшую армию, но дефицит меняет динамику и становится все труднее.

