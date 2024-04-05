Дефицит боеприпасов изменяет динамику: ветеран США указал на большую угрозу для Украины из-за затягивания помощи от Запада

Дефицит боеприпасов в Украине дал России большое преимущество и позволил ей быть "альфа-хищником на поле боя". Украине все еще удается одержать некоторые победы, несмотря на низкие запасы боеприпасов и меньшую армию, но дефицит меняет динамику и становится все труднее.

Об этом заявил ветеран США с позывным "Джеки", воюющим в Украине с 2022 года в интервью Business Insider. Как инструктор штурмовой службы в 3-й десантно-штурмовой бригаде он отметил, что дефицит боеприпасов, особенно после прекращения США оказания помощи, создал России значительное преимущество.

С начала конфликта с Россией Украина часто находилась в невыгодном положении по оружию, боеприпасам и военной мощи, как считают военные эксперты и западная разведка. "Джеки" отметил, что украинские войска, ведущие борьбу против российского вторжения, привыкли воевать с меньшей артиллерией, чем их оппоненты.

Он отметил, что Украине удалось побеждать Россию с помощью лучшей тактики и подготовки, несмотря на меньшее количество военных ресурсов.

Однако, по словам "Джеки", дефицит оружия меняет динамику. Украина все еще может добиваться некоторых успехов, даже при наличии ограниченных запасов, но это становится сложнее. Россия вышла вперед.

Джеки указал, что до того, как дефицит стал проблемой, Украина часто использовала свою артиллерию для подавления российской, что, по его словам, позволяло украинской пехоте доминировать над российской пехотой, при этом меньше обстреливая ее.

В прошлом году российский генерал даже признал, что Украина побеждает Россию в тактических боевых действиях и контрбатарейной борьбе.

"Когда наши ребята ведут бой пехоты против пехоты с россиянами, мы разбиваем их. Мы делаем это постоянно, сейчас это ничего особенного" – сказал "Джеки". – "Нам нужно только подавить русскую артиллерию и бронетехнику. Если в бой идет пехота на пехоту, мы побеждаем".

Однако объем снарядов и ракет настолько ограничен, что Украина не может полагаться на эту стратегию постоянно, пояснил он.

"Но как только наша артиллерия близится к нулю, это значительно склоняет чашу весов на российскую сторону", – говорит "Джеки".

Джеки также выразил мнение, что именно недостаток боеприпасов был причиной того, почему Украине пришлось отступить из Авдеевки.

В заключение он призвал США продолжать поддерживать Украину, указав, что украинские войска очень эффективно и осторожно используют переданное им оружие.

"Мы не тратим дорогие ракеты, чтобы уничтожить одного солдата или что-то подобное. Мы знаем, что должны быть экономными со всем этим материалом, и мы очень точны", – добавил "Джеки".

Ранее сообщалось, что страны-члены Североатлантического альянса намерены удвоить поиск средств ПВО, артиллерии и боеприпасов, в которых Украина нуждается в противостоянии вооруженной агрессии РФ. Кроме того, партнеры по НАТО усилят оборонный потенциал украинских вооруженных сил.

Как писал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина переживает "критический момент" в войне с российскими оккупантами. Поэтому Киев должен быть обеспечен всем необходимым, особенно боеприпасами и средствами противовоздушной обороны.

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