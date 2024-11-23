Путин ударил по Днепру безъядерным 'Орешником': эксперт по вооружению Олег Катков объяснил важные детали

В четверг, 21 ноября, страна-агрессор Россия применила против Украины баллистическую ракету средней дальности, ударив по городу Днепр. Через несколько часов после атаки глава Кремля Владимир Путин публично признался в очередном военном преступлении в специальном видеообращении и заявил, что на Днепр "в целях боевого испытания" была запущена ракета "Орешник" в ее гиперзвуковом безъядерном варианте. "Цель пуска достигнута", – похвастался военный преступник.

Видео дня

Эта атака стала причиной волны беспокойства среди украинцев. Насколько баллистическая ракета средней дальности опаснее ракет, которые враг уже запускал по Украине? Какие средства противоракетной обороны могут справиться с "Орешником" и какие из них есть в нашей стране? И наконец, как расценивать тот факт, что эта ракета предназначена для ядерного удара?

На эти вопросы в эксклюзивном интервью OBOZ.UA ответил главный редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков.

– 21 ноября по городу Днепр был нанесен ракетный удар. При этом сначала аналитики высказали предположение, что речь идет о межконтинентальной баллистической ракете "Рубеж", но впоследствии российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, что ударил по Днепру новой баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Итак, о какой именно ракете идет речь?

– Это одно и то же. На последнем брифинге в Пентагоне спикер минобороны США Сабрина Сингх заявила: "Я могу подтвердить, что Россия действительно запустила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. Она была создана на основе российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж"".

– В чем наибольшая опасность такого типа ракет? Есть ли у Украины средства для их уничтожения? Может ли с этой задачей справиться Patriot?

– Для зенитно-ракетного комплекса Patriot в версии PAC-3 в спецификациях возможности перехвата ракет средней и межконтинентальной дальности не указано. В то же время Patriot уже перехватывал ракеты, которые в теории не должен был бы. Например, "Кинжал" на маршевом участке и действительно гиперзвуковой "Циркон".

– Что такое баллистическая ракета средней дальности? Чем она принципиально отличается от всего, что Россия уже запускала по Украине?

– В первом приближении – просто дальностью. Надо понимать, что по Украине уже летели баллистические ракеты "Искандер", баллистические ракеты KN-23 – они относятся к так называемым оперативно-тактическим ракетам дальностью до 500 километров, то есть ракетам театра военных действий. От 500 до 1000 км ракеты классифицируются как ракеты меньшей дальности. К ракетам средней дальности причисляют ракеты от 1000 до 5500 км. Более 5500 км – это уже межконтинентальная дальность.

Но нам не столько важна дальность. Все, что имеет дальность более 700 км, объективно полностью простреливает Украину с территории Российской Федерации и оккупированных территорий. Но дело в том, что то, что было использовано Россией в Днепре, было предназначено для нанесения ядерного удара. Потому что ракета была оснащена раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения.

– Как происходит перехват подобного типа ракет?

– Перехватом ракет средней дальности и межконтинентальных ракет занимаются специализированные комплексы противоракетной обороны. Соединенные Штаты – единственная страна, которая может их продать. Из других западных стран они есть только в Израиле.

Перехватом ракет средней дальности занимается система THAAD, ракетные эсминцы Arleigh Burke и сухопутные стационарные Aegis Ashore, оба с ракетами SM-6 и SM-3. Причем наиболее эффективной будет система SM-3, потому что она сможет перехватить именно такую угрозу, то есть баллистическую ракету средней дальности или межконтинентальную ракету с раздельными боевыми блоками. SM-3 перехватывает такую ракету еще в космосе – желательно перед тем, как произошло разделение боевых блоков.

Если говорить о THAAD, то здесь очень многое будет зависеть от дальности пуска и особенностей траектории. THAAD – это система, которая действует уже на грани атмосферы и экзоатмосферы, а там, возможно, боевые блоки уже разведены, и нужно перехватывать не одну цель, а уже множество целей.

Если мы посмотрим на видео того, что прилетело по Днепру, можно увидеть шесть таких "пучков". Есть две теории по поводу того, что это могло быть. Каждый такой "пучок" – это либо боевая часть, и тогда их 36, либо это шесть боевых частей и пять ложных целей. Чтобы перехватить такую ракету после того, как произошло разведение боевых частей, нужно запустить либо 36 THAAD, а в реальности вдвое больше, потому что должна быть соответствующая вероятность – это нереалистичный сценарий, – либо попробовать SM-3 и перехватить ракету еще до того, как произошло разделение.