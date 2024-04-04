Было цветущее село, пока не пришла РФ: оккупанты превратили в пепелище Ивановское под Бахмутом. Фото

Российские захватчики, к сожалению, немного продвинулись на Бахмутском направлении. Сейчас оккупанты наступают в Богдановке и Ивановском. Об этом свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ, а также сообщения аналитиков DeepState.

В Сети появились актуальные фотографии Ивановского. На фото видно, что оккупанты превратили поселок прямо в пепелище.

"Когда-то цветущее село располагалось под цветущим Бахмутом. Но впоследствии сюда пришел русский солдат и превратил зеленую улицу в пепел, уютные дома в небольшие кучки камней и мусора. Превратил жизнь в смерть. В этих тяжелых условиях наши воины держат фронт, чтобы разруха не продвигалась по Украине", – именно так подписаны фотографии поселка.

О продвижении окупантов в Ивановском сообщают украинские защитники. В то же время подчеркивается, что захватчики не могут закрепиться здесь благодаря атакам ВСУ.

В DeepState также сообщают о наступлении российских преступников в Богдановке и Ивановском. В первом селе ситуацию называют относительно стабильной, но во втором она крайне плохая. Именно здесь враг готовит резервы для попытки подойти вплотную к Часовому Яру.

Ивановское до 2016 года было Красным. До войны здесь был расположен ботанический памятник природы местного значения Ступки-Голубовской. Также возле села находятся курганы эпохи бронзы (конец III, начало I тысячелетия до н.э.). По данным переписи 2001 года население села составляло 1732 человека.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Вооруженных сил с помощью робота взорвали мост в Ивановском. Враг мог использовать его для переброски техники и движения своей пехоты, так что украинские защитники таким образом осложнили наступательные действия оккупантов.

Согласно последним сведениям Генштаба ВСУ, Бахмутское направление остается одним из самых "горячих". За прошедшие сутки украинские защитники отбили там 14 атак.

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