За сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений: Генштаб назвал самые горячие направления и рассказал об ударах по врагу. Карта

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия по всей линии фронта с целью прорыва обороны украинских войск. В течение суток на востоке и юге Украины произошло 65 боевых столкновений.

Самые активные боевые действия сохраняются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 4 апреля.

В течение суток войска РФ нанесли 6 ракетных и 85 авиационных ударов, совершили 88 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены ряд многоэтажек и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В ночь на 4 апреля российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 дронов типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Самотоевка Сумской области; Слобожанское, Волчанск, Голубовка, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Калиновое, Боровая Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Часов Яр, Андреевка, Нью-Йорк, Старая Николаевка, Торецк, Дружба, Керамик, Новокалиново, Очеретино, Уманское, Карловка, Семеновка, Новоселовка Первая, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении Силами обороны отражена одна атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клищиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, юго-восточнее Водяного де врага при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении в течение прошлых суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одной артиллерийской системе, радиолокационной станции, станции РЭБ, пункту управления БпЛА и одному другому важному объекту противника.

Напомним, в ночь на 4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по вражеским целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, есть разрушения, четыре человека погибли, еще 10 были ранены.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ за последние две недели увеличили количество и масштабы механизированных наступлений на отдельных участках фронта. Вероятно, враг собрал достаточно живой силы и техники для существенной активизации наступательных усилий на всем театре военных действий.

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