'Мы делаем более тяжелыми для врага наступательные действия': в ВСУ объяснили, что даст подрыв моста под Бахмутом

Воины Вооруженных сил Украины с помощью робота подорвали мост в Ивановском под Бахмутом Донецкой области. Враг мог использовать его для переброски техники и движения своей пехоты, и украинские защитники таким образом осложнили наступательные действия оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона 4 апреля рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников. В частности, он отметил, что мост на трассе Бахмут – Константиновка, который был подорван, противник мог использовать как логистическую артерию.

"Мы делаем более сложными для врага наступательные действия. Этот мост находился в серой зоне. Его подрыв приведет к тому, что враг не сможет использовать это инженерное сооружение непосредственно для переброски через реку тяжелой техники и пехотных подразделений", – объяснил военный.

Олег Калашников добавил, что таким образом защитники Украины усложняют штурмовые действия и логистику противника на будущее.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 2 апреля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что ВСУ с помощью наземного робота-камикадзе Ratel S подорвали мост в Ивановском под Бахмутом, чем существенно усложнили логистику врага. Министр также показал видео уничтожения моста.

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, Бахмутское направление остается одним из самых "горячих". За прошлые сутки украинские защитники отбили там 14 атак – в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещиевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

– Украинские пограничники, которые защищают страну на Бахмутском направлении, установили сине-желтый флаг над позицией оккупантов. Знамя появилось на водонапорной башне между поселками Курдюмовка и Озаряновка.

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