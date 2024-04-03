Работает Ratel S: ВСУ эффектно подорвали мост под Бахмутом с помощью робота-камикадзе. Видео

Украинские военные подорвали мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику войск РФ на Бахмутском направлении. Переправу наши защитники разрушили с помощью наземного робота-камикадзе Ratel S.

Военные используют его в качестве мобильной боеголовки, несущей противотанковые мины или боевой модуль. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Робот-камикадзе Ratel S работает дистанционно, поэтому оператор из безопасного места может подорвать им вражеский танк или блиндаж.

Дальность применения робота-камикадзе Ratel S составляет 6 км, его максимальная скорость – 24 км/ч, продолжительность без подзарядки – до 2 часов.

Робот предназначен для уничтожения разных целей на поле боя, прежде всего вражеской бронетехники. Он имеет специальную нишу, в которой можно разместить противотанковую мину, также Ratel S может использоваться в паре с минометными минами, которые привязываются к платформе.

Эта разработка создана украинскими специалистами в рамках кластера поддержки Defense Tech-разработок Brave 1. В настоящее время робот-камикадзе уже запущен в серийное производство.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине разработали наземного беспилотного робота D-21-11, цель которого – помочь воинам Сил обороны. Заявляется, что он может выполнять боевые задачи – например, вести разведку, штурмовать или защищать позиции.

– А ранее стало известно, что украинские военные на фронте тестируют наземного работа UGV Sirko-S1. Он предназначен для помощи военным при перевозке груза, эвакуации раненых и разведке вражеских позиций.

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