В Украине создан робот для боевых задач: когда он поступит в распоряжение ВСУ

В Украине разработан наземный беспилотный робот D-21-11, цель которого – помочь воинам Сил обороны. Заявляется, что он может выполнять боевые задания – к примеру, вести разведку, штурмовать или защищать позиции.

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Машина оборудована автоматической турелью. Боевая часть полностью съемная, поэтому робот универсальный и может выполнять и другие задачи. О новой разработке украинцев 5 января рассказал в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Также платформу можно использовать, чтобы безопасно доставлять боеприпасы или провизию для бойцов в горячие точки", – сообщил глава Минцифры.

Боевая часть робота – D-11 – уже прошла успешные испытания и имеет положительные отзывы от военных.

Разработчики хотят в дальнейшем интегрировать в D-21-11 натовские виды вооружения и усилить устойчивость наземного беспилотника к воздействию вражеской радиоэлектронной борьбы.

D-21-11 создали участники оборонного кластера Brave1 – государственного проекта, созданного шестью госинститутами (Минцифры, Минобороны, Минстратегпром, Генштаб, Минэкономики, СНБО).

"Сейчас команда работает над масштабированием производства... Продолжаем технологически усиливать украинскую армию, ведь именно технологии помогают более эффективно противодействовать врагу и сохранять человеческие жизни", – написал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что на фронте проходил тесты наземный робот UGV Sirko-S1. Он предназначен для помощи при перевозке груза, эвакуации раненых и разведке вражеских позиций.

– Также стартовали тесты боевого робота "Лють", который создавался для выполнения боевых заданий дистанционно.

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