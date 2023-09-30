В Украине начались тесты боевого робота 'Лють': чем он поможет ВСУ. Фото

В Украине стартовали тесты боевого робота "Лють". Он может спасти жизнь бойцов ВСУ, ведь позволяет выполнять боевые задания дистанционно.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он опубликовал фото машины (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Технологии победы от Brave1 – тестируем украинского боевого робота "Лють". Машина вооружена танковым пулеметом, имеет смотровую камеру 360° и броню, которая защищает от стрелкового оружия и обломков", – рассказал министр.

По его словам, это компактный робот, которым можно управлять дистанционно и таким образом выполнять боевые задания.

"Например, штурмовать или оборонять позиции. На фото – готовый экспериментальный образец, успешно прошедший полевые испытания", – сказал Федоров.

Он добавил, что команда работает над усовершенствованием машины и готовится к масштабированию производства.

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"Технологии и инновации – ключ к нашей победе. Они помогают получить преимущество на поле боя и спасать жизнь наших военных", – подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федоров сообщил, что украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила рекордное количество российских пушек. Ударные подразделения, обеспечиваемые в пределах проекта , отменяли 56 единиц этого оружия.

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