'Армия дронов' за неделю поразила рекордное количество российских пушек: озвучены цифры

Украинская "Армия дронов" за неделю уничтожила рекордное количество российских пушек. Ударные подразделения, обеспечиваемые в пределах проекта, отминусовали 56 единиц этого оружия.

Об успехах бойцов сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федров. Он пояснил, что в попытках остановить контрнаступление Сил обороны россияне активно используют именно пушки.

"Но операторы "Армии дронов" нарушают планы оккупантов", – подчеркнул Федоров.

Кроме того, по его словам, на счету украинских БПЛА за последнюю неделю также другая техника, а именно 41 танк и 34 бронированных машины.

"Невероятные показатели. Ждем новых рекордов от наших героев и благодарим за службу", – констатировал министр.

Напомним, также за предыдущую неделю ударные подразделения Сил обороны Украины, обеспечиваемые в рамках "Армии дронов", поразили 201 единицу военной техники оккупационных войск России. Государство-агрессор получило убытки на десятки миллионов долларов.

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Так, с 4 по 11 сентября с помощью дронов были поражены 35 танков, 55 боевых бронированных машин, 11 САУ, 36 орудий, 58 грузовиков, 3 единицы радиотехнического оборудования, 48 опорных пунктов, 12 складов БК и горючего, 2 миномета/ПТРК/ку , 1 РЗСВ, 62 оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Партизаны движения АТЕШ сообщили, что подразделение из состава российского спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" понесло существенные потери и отступило перед украинскими силами в районе Бахмута Донецкой области. Бегство кадыровских боевиков позволило защитникам Украины занять важный опорный пункт непосредственно у н.п. Клещиевка.

– В Forbes подсчитали, что Россия ежедневно тратит на войну против Украины около 300 млн долларов. А за полтора года полномасштабного вторжения расходы Москвы составляют примерно 167,3 млрд долларов, из которых более 34 млрд – это уничтоженная ВСУ военная техника войск РФ.

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