Подразделение "Ахмат" понесло потери под Клещиевкой, оккупантам пришлось отступать – Атеш

Подразделение из состава российского спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" понесло существенные потери и отступило перед наступающими украинскими силами в районе Бахмута Донецкой области. Бегство кадыровских боевиков позволило защитникам Украины занять важный опорный пункт непосредственно возле н.п. Клещиевка.

Об этом 18 сентября в Telegram заявило партизанское движение "Атеш". Оно ссылается на информацию, полученную агентом в рядах 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которая выполняла прикрытие оккупантов из "Ахмата".

"Подразделения "Ахмат" в очередной раз продемонстрировало свою низкую боеспособность, о которой давно говориться в информпространстве", – отметили представители партизанского движения.

По их информации, прикрывать бегство кадыровцев пришлось российским десантникам и мобилизованным.

"Нас ожидают очень интересные и важные события. Но "Атеш" не собирается просто наблюдать за ними. Мы будем проактивно действовать в интересах освобождения Ичкерии и деколонизации РФ", – подытожили партизаны.

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Как писал OBOZREVATEL:

– Американский аналитический Институт изучения войны заявил, что, вероятно, 17 сентября Силы обороны освободили село Клещиевка на юг от Бахмута и продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления.

– 17 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими воинами, держащими государственный флаг и боевые знамена своих подразделений на фоне разрушенного здания. Этот снимок могли сделать в Клещиевке. При этом в бригаде "Лють", боевой флаг которой есть на фотографии, заявили: активный штурм села продолжается.

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