'Армия дронов' за неделю поразила более 200 единиц российской техники, – Федоров

За последнюю неделю ударные подразделения Сил обороны Украины, которые обеспечиваются в рамках "Армии дронов", поразили 201 единицу военной техники оккупационных войск России. Государство-агрессор получило убытки на десятки миллионов долларов.

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Об этом сообщил на своем канале в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в понедельник, 11 сентября. Он опубликовал инфографику пораженной техники врага.

Так, с 4 по 11 сентября с помощью дронов были поражены 35 танков, 55 боевых бронированных машин, 11 САУ, 36 пушек, 58 грузовиков, 3 единицы радиотехнического оборудования, 48 опорных пунктов, 12 складов БК и топлива, 2 миномета/ПТРК/пулемета , 1 РЗСВ, 62 оккупанта.

"Дроны за несколько тысяч долларов поражают российскую технику стоимостью в десятки миллионов. Развиваем оборонные инновации дальше, чтобы сохранять жизнь военных и технологически побеждать на поле боя", – подчеркнул Федоров.

Ранее Федоров рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили под Бахмутом вражескую технику на $5 млн всего за одну ночь. Успехов достигли воины подразделения CODE 9.2.

"Одним ударным дроном превратили в хлам танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90", – написал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина продолжает работать над увеличением количества технологий, которые помогают нашим военным на фронте. В частности, состоялся очередной этап тестирования украинских роботов, позволяющих сохранять жизнь и здоровье наших защитников.

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