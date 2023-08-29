'Увеличиваем количество технологий на фронте': Федоров показал тест-драйв украинских роботов. Фото

Украина продолжает работать над увеличением на фронте количества технологий, которые помогают нашим военным. В частности, состоялся очередной этап тестирования украинских роботов, которые позволят сохранять жизнь и здоровье наших защитников.

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Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Вместе с Brave1 он проверил в полевых условиях 25 уникальных разработок.

"Технологии и инновации – ключ к нашей победе. Эти революционные решения позволят получить преимущество на поле боя и спасти жизни наших воинов", – подчеркнул Федоров.

Роботов можно использовать на поле боя по-разному. Одни предназначены для транспортировки боеприпасов в условиях плотного вражеского огня, другие – для слежки за противником, а некоторые роботизированные системы разработаны для эвакуации раненых с передовой.

Сейчас, говорит Михаил Федоров, у Украины есть значительный прогресс на рынке беспилотников: компании, производящие их, масштабируются и активно развиваются. То же самое ждет и Армию роботов.

"Если у вас есть инновационная идея или технологическое решение, которое поможет военным, подавайте заявку на Brave1", – призвал министр. Сделать это можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы специальных операций ВСУ раскрыли детали операции "Top Gun" во временно оккупированном Крыму. С помощью ударных беспилотников военнослужащие поразили объекты Черноморского флота РФ на украинском полуострове.

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