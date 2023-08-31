Под Бахмутом украинские воины за ночь уничтожили вражескую технику на $5 млн. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины в очередной раз нанесли невосполнимые потери армии страны-агрессора России. Воины уничтожили под Бахмутом вражескую технику на $5 млн. И это произошло только за ночь.

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Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, успехов добились воины подразделения CODE 9.2. (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Одним ударным дроном превратили в старье танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90", – написал Федоров.

Он добавил, что благодаря мастерству солдат и коптеру россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика.

"Благодарю бойцов за профессиональную работу. Работаем, чтобы обеспечивать Силы обороны еще большим количеством беспилотников в пределах Армии дронов", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают наступление на Бахмутском направлении. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны на Бахмутском направлении за неделю уволили еще 1 кв. км территории на южном его фланге. На северном фланге города российские оккупанты атакуют, потому что стремятся вернуть утраченные позиции – отвоевать то, что заняли бойцы ВСУ.

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