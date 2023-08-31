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Под Бахмутом украинские воины за ночь уничтожили вражескую технику на $5 млн. Видео

Ульяна Виноградова
War
1 минута
3,5 т.
Под Бахмутом украинские воины за ночь уничтожили вражескую технику на $5 млн. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины в очередной раз нанесли невосполнимые потери армии страны-агрессора России. Воины уничтожили под Бахмутом вражескую технику на $5 млн. И это произошло только за ночь.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, успехов добились воины подразделения CODE 9.2. (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Под Бахмутом украинские воины за ночь уничтожили вражескую технику на $5 млн. Видео

"Одним ударным дроном превратили в старье танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90", – написал Федоров.

Он добавил, что благодаря мастерству солдат и коптеру россияне больше не смогут обстреливать гаубицами и танком позиции Сил обороны. А также переправлять технику через водоемы с помощью мостоукладчика.

"Благодарю бойцов за профессиональную работу. Работаем, чтобы обеспечивать Силы обороны еще большим количеством беспилотников в пределах Армии дронов", – отметил министр.

Под Бахмутом украинские воины за ночь уничтожили вражескую технику на $5 млн. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военнослужащие продолжают наступление на Бахмутском направлении. Защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Силы обороны на Бахмутском направлении за неделю уволили еще 1 кв. км территории на южном его фланге. На северном фланге города российские оккупанты атакуют, потому что стремятся вернуть утраченные позиции – отвоевать то, что заняли бойцы ВСУ.

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