ВСУ на южном фланге Бахмута освободили еще 1 кв. км, продолжаются бои, – Маляр

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции не только на юге, но и на востоке страны, в частности на Бахмутщине. Во время ожесточенных боев за город-крепость защитники за неделю освободили еще 1 кв. км территории на южном его фланге.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона. Она назвала самые горячие точки этого направления фронта в Донецкой области.

По ее словам, Бахмутщина остается тем участком на востоке, где у украинских сил есть продвижение еженедельно. Хотя они постепенны, но уверенны – и это то, что больше всего донимает врага.

В частности, говорит Маляр, рассредоточение сил напоминает своеобразную подкову вокруг Бахмута.

"Господствующие высоты, которые заняты, они похожи на такое полуокружение", – пояснила она.

На северном фланге города российские оккупанты атакуют, потому что стремятся вернуть утраченные позиции – отвоевать то, что заняли бойцы ВСУ.

"Основная борьба продолжается именно за это. По южному флангу вокруг Бахмута у нас идет продвижение. На прошлой неделе там освобожден еще один квадратный километр. И вместе это уже 44 кв. км, которые освобождены", – указала замминистра.

Она отметила, что в эпицентром боев было село Клищиевка. Кроме этого, противостояние идет и в районе Орехово-Васильевки.

"Там также враг очень мощно сопротивляется. Но мы там продвигаемся", – рассказала Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее воины 3-й штурмовой бригады показали, как выбивают россиян с позиций под Бахмутом. На кадрах зафиксирована зачистка оккупантов из южных окраин города.

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