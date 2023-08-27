'Вам здесь не жить': воины 3-й штурмовой бригады показали, как выбивают россиян с позиций под Бахмутом. Видео

Бойцы 2-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады показали, как проводят штурм на Бахмутском направлении. Защитники Украины выбили российских оккупантов из южных окрестностей города.

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Соответствующее видео, снятое камерой GoPro, опубликовано на YouTube-канале 3 ОШБр. Наши бойцы атаковали позиции, занятые 72-й омсбр РФ и воинами кадыровского АХМАта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах видно, как штурмовики заходят в ближайшие отбитые окопы и открывают огонь по соседним, чтобы продвинуться дальше. Штурм с неба корректировали БПЛА. Оккупанты, со своей стороны, также привлекают танки и ведут огонь по украинским военным из всех доступных средств, но наши воины поставили своей целью выбить захватчиков с позиций и занять окопную линию в направлении города.

"Вам здесь, с**а, не жить, это наша посадка!" – воскликнул один из украинских защитников перед тем, как открыть огонь по врагу.

По итогам штурма ряд оккупантов был ликвидирован, еще несколько 300-х смогли сбежать.

Напомним, накануне украинские защитники рассказали, как отразили наступление врага в Донецкой области. Бойцы отработали по пехоте противника, которая активизировалась с самого утра.

"Их (оккупантов. - ред.) попытки не имели успеха", – отметил офицер, добавив, что новое наступление может начаться в любой момент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Силах обороны юга показали, как украинские воины поразили вражеский командный пункт. После прилета он сгорел дотла. Это стало следствием эффективной работы украинских РСЗО на юге Украины.

– Украинские войска продолжают контрнаступление на Запорожье. После освобождения Роботиного они продвигаются в соседнее село – Новопрокоповку, а также на направлении Малая Токмачка – Очеретуватое.