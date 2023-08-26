Утром уже отразили наступление врага: штурмовики рассказали о боях на одном из самых горячих направлений. Видео

Украинские защитники 26 августа уже успели отразить наступление врага в Донецкой области. Бойцы отработали по пехоте противника, которая активизировалась с самого утра.

Видео дня

О событиях на передовой рассказал офицер-артиллерист 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Соответствующее видео опубликовано в Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Их (оккупантов. - ред.) попытки не имели успеха", – отметил офицер, добавив, что новое наступление может начаться в любой момент.

Военный также отметил, что накануне его подразделение уничтожило вражеский БТР и два танка.

"Так и работаем. Так что ждем команду "Огонь", чтобы подарить противнику 122-миллиметровый "подарочек"", – подчеркнул артиллерист.

Напомним, 21 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны постепенно продвигаются на разных участках фронта, освобождая украинскую землю от врага. Только за неделю защитники зачистили от оккупантом 3 кв. км территории возле Бахмута.

Представитель оборонного ведомства уточнила, что наши военные продвигаются на южном фланге города Бахмут.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что начавшееся в июне контрнаступление ВСУ идет по утвержденному плану. Продвижение украинских защитников происходит таким образом, как сейчас возможно;

– в ISW сообщили, что Силы обороны Украины приблизились ко второй линии обороны российских захватчиков в районе села Роботино Пологовского района Запорожской области. Один из известных "военкоров" страны-агрессора выразил обеспокоенность такой ситуацией и заявил, что это критический момент на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!