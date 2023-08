ВСУ продвинулись на Запорожском направлении, но есть нюанс: в ISW указали, что замедляет наступление. Карта

Силы обороны Украины продвинулись еще дальше в районе границы Донецкой и Запорожской областей, а также и в западной части Запорожья в рамках контрнаступательных операций на юге и востоке. Они прорвали череду российских оборонительных линий, но неясность в отношении их комплектования и оснащения далее в тылу не позволяет понять, как будет развиваться следующий этап боевых действий.

К тому же для удержания ряда оборонительных позиций, в которые ныне проникают украинские войска, ВС РФ передислоцировали формирования с других направлений фронта. О вызовах, которые стоят перед ВСУ на пути дальнейшего продвижения, говорится сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Успехи Сил обороны

Накануне официальный представитель Таврийской группы войск Украины Александр Штупун сообщил, что украинские войска наступают в направлениях Новопрокоповки, Малой Токмачки и Очеретуватого на западе Запорожской области.

Он также заявил о продвижениях в районе Урожайного и Роботино. Кроме того, ВСУ добились успехов у Старомайорского на Бердянском направлении и в неустановленном месте на Мелитопольском направлении.

Официальный представитель Восточной группы войск Украины Илья Евлаш заявил, что Силы обороны продолжают наступательные действия и на Бахмутском направлении.

Оборонительные линии оккупантов

В своей сводке аналитики ISW сослались на сведения украинского солдата, вероятно, действовавшего в районе Роботино, который предоставил дополнительные тактические подробности о подготовленных российских оборонительных позициях, которые уже прорвали украинские силы и которые еще находятся впереди них.

По его словам, у Роботино на Запорожье существует система взаимосвязанных российских траншей, блиндажей и ограниченных подземных туннелей, которые позволяют оккупантам облегчить передвижение личного состава, вооружения и боеприпасов с разных тактических позиций по фронту.

Он также заявил, что противотанковые рвы и минные поля простираются по полям перед этими взаимосвязанными уровнями оборонительных позиций и между ними. Солдат добавил, что все "нераскопанные" территории вокруг сильно заминированы, российские войска в своих оборонительных слоях обозначили лишь узкие незаминированные пути, чтобы позволить себе добраться до огневых позиций.

Ранее ISW подсчитал, что районы рядом со следующей серией подготовленных российских оборонительных позиций могут быть менее сильно заминированы, чтобы дать ВС РФ, действующим к северу от них, возможность отступить. Хотя отчеты украинских солдат предполагают, что этого может и не быть в районах, где ВСУ в настоящее время приближаются к следующему российскому оборонительному эшелону.

"Сильно взаимосвязанные системы траншей и блиндажей, которые описал украинский солдат, являются результатом многомесячной российской подготовки, и неясно, распространили ли российские войска эту систему на последующие серии оборонительных позиций дальше на юг", – отметили в ISW.

Что может стать проблемой для наступления?

По словам аналитиков, состав оборонительных позиций РФ на юге Украины, неясность в отношении их комплектования и в целом оснащения российских сил по-прежнему не позволяют понять, как будет развиваться следующий этап боевых действий.

Сообщается, что ВС РФ провели дополнительные боковые переброски в район Роботино с элементами 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая действовала у Кременной на Луганщине. Также в начале августа РФ ввела в бой части 7-й дивизии десантников после их боковой переброски к Роботино, а ныне в этот район передислоцируют неуказанные подразделения с Херсонского направления.

Помимо этого, оккупанты направили значительное количество техники, усилий и живой силы для удержания ряда оборонительных позиций, в которые в настоящее время проникают воины ВСУ..

"Поэтому неясно, сохранят ли российские войска те преимущества, которые они уже имели, если они не смогут совершить той же уровень ресурсов и персонала для этих следующих уровней защиты. Тем не менее, следующий российский оборонительный рубеж, скорее всего, создаст серьезные проблемы для украинского наступления", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа в Министерстве обороны Украины подтвердили освобождение населенного пункта Роботино в Токмакском районе Запорожской области. Украинские военнослужащие закрепляются на занятых позициях и продолжают продвижение.

