Пограничники установили флаг Украины над позицией россиян вблизи Бахмута. Видео

Воины Государственной пограничной службы Украины, которые защищают страну на Бахмутском направлении, установили сине-желтый флаг над вражеской позицией. Наш символ появился на водонапорной башне между поселками Курдюмовка и Озоряновка.

Пресс-служба ГПСУ обнародовала трогательное видео в Facebook 1 апреля. Наши герои совершили операцию, используя БПЛА.

Сюрприз оккупантам устроили эроразведчики бригады Гвардии наступления "Помста".

Начальник разведки подразделения "Феникс" на псевдо "Пан" рассказал: командир дал такую задачу после того, как увидел в интернете похожее видео.

"Так как мы аэроразведка, ударные и разведывательные БПЛА, то решили, что проще всего это будет с помощью БПЛА. Подготовились, осмотрели весь участок... Решили между Курдюмовкой и Озоряновкой на водонапорной башне", – вспомнил воин.

Герои решили использовать "большую птичку" – украинский беспилотник Vampire. Прикрывали его маленькие Mavic, которые делали сбросы, чтобы захватчики отвлеклись на "бавовну" и не пытались сбить большой дрон.

Готовились пограничники где-то два дня. "Пан" считает, что это долго – по меркам его группы. "Тренировались на полигоне. Решили взять на магнит флагшток, чтобы прапор не висел, а стоял красиво, как наш государственный символ", – рассказал защитник Украины.

Примерно за 15 метров от водонапорной башни в одном из подвалов прячутся российские захватчики, добавил "Пан".

Как писал OBOZ.UA, ранее Институт изучения войны заявил, что войскам РФ удалось несколько продвинуться западнее Бахмута, а также на Авдеевском направлении. Некоторые успехи у врага были и под Донецком.

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