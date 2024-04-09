Работали МиГ-29 и HIMARS: ВСУ нанесли двойной удар по командным пунктам армии РФ на Херсонщине

Украинские защитники нанесли удары по двум командным пунктам армии страны-агрессора, которые находятся на временно оккупированных территориях Херсонской области. Работали МиГ-29 и HIMARS.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона ". Отмечается, что упомянутая военная часть действует на Каховском направлении.

В частности, в пятницу, 5 апреля, истребитель МиГ-29 нанес удар американской авиабомбой с GPS навигацией типа JDAM по командному пункту подразделения беспилотной авиации 205-й отдельной мотострелковой бригады в городе Каховка (Херсонская область).

Взрыв полностью уничтожил командный пункт, размещавшийся в трехэтажном доме. В результате попадания бомбы шестеро находившихся в здании оккупантов считаются пропавшими без вести (останков тел обнаружить не удалось).

На следующий день, 6 апреля, бойцы ВСУ из американского РСЗО Himars обстреляли командный пункт неустановленного подразделения армии в селе Ольгино (Херсонская область).

Удар нанесен одной ракетой. Отмечается, что в результате атаки трое военнослужащих подразделения страны-оккупанта погибли, еще один ранен. Также пострадали два грузовика КАМАЗ, которые находились возле командного пункта.

Военнослужащие подозревают местное население в информировании ВСУ. Захватчики допрашивают жителей соответствующих населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что во время удара на днях по автозаправочной станции во временно оккупированном населенном пункте Великие Копани в Херсонской области украинские воины уничтожили не только российскую станцию РЭБ "Поле-21", как считалось ранее. В категорию погибших или раненых были переведены десятки кадыровцев, находившихся на АЗС в момент прилета.

Напомним, в сети появилось видео эффектного использования украинскими воинами западного вооружения для понижения "поголовья" российской армии. Операторы сил специальных операций привели на АЗС в оккупированном селе Большие Копани на Херсонщине HIMARS.