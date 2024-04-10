Враг не ожидал такой дерзости: на Запорожском направлении украинские воины подошли вплотную к оккупантам и ликвидировали их. Видео

Бойцы 3-го штурмового отряда Центра специального назначения "Омега" дерзко и неожиданно для врага ликвидировали оккупантов на Запорожском направлении. Бойцы приблизились к позициям россиян и "демилитаризовали" их с помощью гранат и стрелкового оружия.

Эффектное видео опубликовал в Telegram командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко. Он пояснил, что вражеские солдаты заняли подвальные помещения полностью разрушенного здания в одном из населенных пунктов.

"На отработку отправилась боевая группа спецподразделения "Омега", враг не ожидал, что наши ребята дерзко подойдут в упор", – отметил Пивненко.

Военачальник проинформировал, что аэроразведка, штурмовики и группы огневой поддержки действовали слаженно, благодаря чему "омеговцы" смогли подойти вплотную к врагу. Они забросили в подвальные помещения гранаты, а остатки вражеской пехоты, которая пыталась сбежать, уничтожили из стрелкового оружия.

Напомним, украинские защитники на Авдеевском направлении уничтожили БМП вместе с оккупантом, который решил присесть на боекомплект (БК). Поразить цель удалось с помощью FPV-дрона. Операцию провели воины подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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