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На Авдеевском направлении оккупанта, решившего посидеть на БК, догнала "бавовна". Видео

Анна Паскевич
War
1 минута
1,4 т.
На Авдеевском направлении оккупанта, решившего посидеть на БК, догнала 'бавовна'. Видео

Украинские защитники на Авдеевском направлении уничтожили БМП вместе с оккупантом, решившим присесть на боекоплект (БК). Поразить цель удалось с помощью FPV-дрона.

Видео попадания появилось в сети. Операцию по уничтожению российской БМП провели воины подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

"Сидеть на БК – плохая идея. Доказано разорванным россиянином", – прокомментировал украинский активист Сергей Стерненко.

На Авдеевском направлении оккупанта, решившего посидеть на БК, догнала "бавовна". Видео

Он добавил, что поразивший цель дрон был приобретен на донаты украинцев.

На Авдеевском направлении оккупанта, решившего посидеть на БК, догнала "бавовна". Видео
На Авдеевском направлении оккупанта, решившего посидеть на БК, догнала "бавовна". Видео
На Авдеевском направлении оккупанта, решившего посидеть на БК, догнала "бавовна". Видео
На Авдеевском направлении оккупанта, решившего посидеть на БК, догнала "бавовна". Видео

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки войска России в Украине потеряли около 830 человек и 202 единицы военной техники.

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