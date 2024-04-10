На Авдеевском направлении оккупанта, решившего посидеть на БК, догнала 'бавовна'. Видео

Украинские защитники на Авдеевском направлении уничтожили БМП вместе с оккупантом, решившим присесть на боекоплект (БК). Поразить цель удалось с помощью FPV-дрона.

Видео попадания появилось в сети. Операцию по уничтожению российской БМП провели воины подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

"Сидеть на БК – плохая идея. Доказано разорванным россиянином", – прокомментировал украинский активист Сергей Стерненко.

Он добавил, что поразивший цель дрон был приобретен на донаты украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки войска России в Украине потеряли около 830 человек и 202 единицы военной техники.

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