На Авдеевском направлении оккупанта, решившего посидеть на БК, догнала "бавовна". Видео
Украинские защитники на Авдеевском направлении уничтожили БМП вместе с оккупантом, решившим присесть на боекоплект (БК). Поразить цель удалось с помощью FPV-дрона.
Видео попадания появилось в сети. Операцию по уничтожению российской БМП провели воины подразделения Strike Drones Company 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".
"Сидеть на БК – плохая идея. Доказано разорванным россиянином", – прокомментировал украинский активист Сергей Стерненко.
Он добавил, что поразивший цель дрон был приобретен на донаты украинцев.
Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки войска России в Украине потеряли около 830 человек и 202 единицы военной техники.
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