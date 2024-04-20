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"Снайпер стал приоритетной целью": ВСУ ударили по группе российских спецназовцев в окрестностях Бердичева. Видео

Алексей Лютиков
War
2 минуты
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'Снайпер стал приоритетной целью': ВСУ ударили по группе российских спецназовцев в окрестностях Бердичева. Видео

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать российских террористов на поле боя. Уничтожать личный состав ВС РФ защитникам помогают FPV-дроны.

С помощью беспилотника в окрестностях населенного пункта Бердичи Донецкой области была уничтожена группа российского спецназа. Об этом в Telegram сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Среди группы путинских террористов был снайпер с винтовкой 338 калибра. Именно этот захватчик стал приоритетной целью для украинских военных, и первый был атакован дроном.

Сразу после попадания большая часть группы принялась убегать, бросив своего раненого товарища. Сам же снайпер остался истекать кровью, потеряв ногу и получив тяжелые ранения.

Кадры аэроразведки показали, что после взрыва дрона российские оккупанты пытались разбежаться по всему окопу, чтобы спастись от уничтожения.

"Снайпер стал приоритетной целью": ВСУ ударили по группе российских спецназовцев в окрестностях Бердичева. Видео

Напомним, украинские пограничники на Харьковском направлении нанесли точный удар по военной технике оккупантов. В результате был уничтожен российский комплекс наблюдения "Муром-М".

Ранее защитники из Департамента военной контрразведки СБУ продемонстрировали, как ликвидируют танки и артиллерию оккупантов на фронте. Бойцы использовали для атаки на вражеские целые ударные беспилотные летательные аппараты в сотрудничестве с артиллеристами Вооруженных сил Украины.

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