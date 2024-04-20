'Снайпер стал приоритетной целью': ВСУ ударили по группе российских спецназовцев в окрестностях Бердичева. Видео

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать российских террористов на поле боя. Уничтожать личный состав ВС РФ защитникам помогают FPV-дроны.

С помощью беспилотника в окрестностях населенного пункта Бердичи Донецкой области была уничтожена группа российского спецназа. Об этом в Telegram сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Среди группы путинских террористов был снайпер с винтовкой 338 калибра. Именно этот захватчик стал приоритетной целью для украинских военных, и первый был атакован дроном.

Сразу после попадания большая часть группы принялась убегать, бросив своего раненого товарища. Сам же снайпер остался истекать кровью, потеряв ногу и получив тяжелые ранения.

Кадры аэроразведки показали, что после взрыва дрона российские оккупанты пытались разбежаться по всему окопу, чтобы спастись от уничтожения.

Напомним, украинские пограничники на Харьковском направлении нанесли точный удар по военной технике оккупантов. В результате был уничтожен российский комплекс наблюдения "Муром-М".

Ранее защитники из Департамента военной контрразведки СБУ продемонстрировали, как ликвидируют танки и артиллерию оккупантов на фронте. Бойцы использовали для атаки на вражеские целые ударные беспилотные летательные аппараты в сотрудничестве с артиллеристами Вооруженных сил Украины.