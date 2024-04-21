Били со всего: ВСУ отразили штурм оккупантов на фронте. Видео
Защитники Украины показали новое эффектное видео ударов по противнику на восточной линии фронта. Воины нанесли поражение военной технике российской оккупационной армии, которая пыталась штурмовать позиции.
Ролик обнародовало в Telegram подразделение аэроразведки Shadow. Его военнослужащие корректировали огонь дружественных сил, чтобы выстрелы по врагу были точными.
"Отбили штурм. Враг даже не доехал", – рассказали представители подразделения Сил обороны.
Они уточнили, что в выполнении боевых заданий им помог дрон DJI Mavic, который закупили на донаты украинцев.
В комментариях военнослужащий из Shadow уточнил, что удары по ВС РФ наносились из разных типов оружия, а на видео отображена слаженная работа нескольких украинских подразделений.
Как писал OBOZ.UA:
– Войска РФ продолжают наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. За 20 апреля на фронте произошло 115 боевых столкновений.
– В этот же день, согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, наши защитники уничтожили 204 единицы военной техники и вооружения врага. Ряды российских захватчиков проредили на 950 солдат и офицеров.
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