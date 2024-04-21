ВСУ обезвредили за сутки 950 оккупантов и более 40 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на земле и в небе 204 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск России. Также ряды вражеской армии проредили на 950 солдат и офицеров.

На сегодня общие потери живой силы ВС РФ в войне против нашего государства достигают 459 530. Обновленные данные 21 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно им, накануне бойцы обезвредили 41 артиллерийскую систему (всего 11 719), 23 боевые бронированные машины (13 896), 16 танков (7229) и четыре средства ПВО (767) захватчиков.

В небе защитники сбили 38 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 9379) и шесть крылатых ракет (2115).

В металлолом воины превратили еще 68 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 15 785) и восемь – специальной техники (1926).

Кроме этого, за время полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 1056 РСЗО, сбили 348 самолетов и 325 вертолетов, потопили 26 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 апреля силы ПВО сбили две крылатые российские ракеты Х-59/Х-69, летевшие из акватории Черного моря. Также защитники уничтожили три разведывательных БПЛА врага – два "Орлана-10" и один "Суперкам".

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