Враг свирепствует: в Генштабе заявили о 115 боевых столкновениях за сутки

Оккупационная армия РФ продолжает наступать на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. За прошедшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений.

Самые активные бои продолжаются на Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 21 апреля.

В течение суток войска РФ нанесли 15 ракетных и 63 авиационных удара, совершили 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под авиационными ударами были населенные пункты Казачья Лопань, Синьковка, Слобожанское, Нескучное, Перемога Харьковской области; Стельмаховка Луганской области; Новосадово, Ямполевка, Часов Яр, Александрополь, Новоалександровка, Соловьево, Новобахмутовка, Бердичи, Нью-Йорк, Красногоровка, Очеретино, Водяное, Шахтерское, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское, Великая Новоселка, Спорное, Ступочки, Иванов Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Новоберислав, Львово и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 28 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клищиевка, Ивановское, Новый Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Невельское и Александрополь Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 4 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты совершили 3 безуспешные атаки позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, складу боеприпасов, средству противовоздушной обороны, району сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Напомним, Украина, получив западную военную помощь, окажется в значительно улучшенном оперативном положении к июню 2024 года, поэтому Россия может ввести изменения в своей прогнозируемой на лето наступательной операции.

Ранее сообщалось, что первая партия военной помощи от Соединенных Штатов может быть доставлена в Украину через несколько дней после подписания соответствующего закона президентом США Джо Байденом в случае его принятия Сенатом. Речь идет о вооружении из запасов Пентагона в Германии.

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