Первая партия вооружения от США может быть в Украине через несколько дней после подписания закона – NYT

Первая партия военной помощи от Соединенных Штатов может быть доставлена в Украину через несколько дней после подписания соответствующего закона президентом США Джо Байденом в случае его принятия Сенатом. Речь идет о вооружении из запасов Пентагона в Германии.

Оно может быть быстро доставлено по железной дороге к украинской границе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на слова американских чиновников.

Представители США прямо не сказали, какое именно оружие Вашингтон отправит Киеву в рамках этого пакета. Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее сказал, что, вероятно, в транш будет включено больше боеприпасов для систем противовоздушной обороны и артиллерии.

"У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать материальные средства, как мы это делали в прошлом. Мы можем доставить в течение нескольких дней", – отметил он.

Отметим, что оружие и боеприпасы, которые отправляют в Украину, часто поступают из активов Пентагона в Европе, а поставки координируются организацией Security Assistance Group-Ukraine, созданной в конце 2022 года, которая базируется в Германии и действует в рамках Европейского командования Пентагона.

Американские официальные лица также сообщили, что дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS могут быть предоставлены Украине, как только Precision Strike Missiles (баллистическая ракета малой дальности, разработанная армией Соединенных Штатов для замены MGM-140 ATACMS) начнет поступать на склады Пентагона.

США обладают ограниченным количеством этих ракет, заявили чиновники. Остальные арсеналы ATACMS, по их словам, зарезервированы для планов на случай непредвиденных обстоятельств, если Соединенные Штаты будут вести войну с Россией, Северной Кореей или Китаем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Палата представителей США 20 апреля провела голосование касательно дальнейшего оказания помощи Украине от Соединенных Штатов и поддержала законопроект. "За" – 311 голосов (101 республиканец + 210 демократов), "против" – 112.

– Теперь пакет помощи должен принять Сенат (верхняя палата американского Конгресса). Голосовать за документ сенаторы начнут во вторник, 23 апреля.

– Пентагону понадобится меньше недели, чтобы доставить первую часть военной помощи от Соединенных Штатов украинским бойцам. По крайней мере часть оборудования и оружия для Украины уже готова для отправки.

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