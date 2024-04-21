Бойцы НГУ уничтожили штурмовую группу и технику врага: мощные кадры из Запорожского направления

Российские оккупационные войска понесли очередные потери на Запорожском направлении. Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили штурмовую группу и технику путинской армии.

Мощные кадры показала пресс-служба НГУ. "На Запорожском направлении бойцы 3 штурмового отряда ЦСП "Омега" провели удачную охоту на россиян в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Сменив свою тактику, вражеские штурмовые подразделения начали использовать тепловые накидки для скрытого движения ночью. Но благодаря совместной работе разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения спецназовцы уничтожили штурмовую группу российских оккупантов и их технику.

Напомним, украинские военные продолжают ликвидировать живую силу и технику российских оккупационных войск. Так, недавно в сети показали, как защитники с помощью ракеты ПТРК "Стугна" сделали забастовку из пехоты оккупантов.

Ранее защитники Украины показали новое эффектное видео удары по противнику на восточной линии фронта. Воины нанесли поражение военной технике российской оккупационной армии, пытавшейся штурмовать позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные 16 апреля нанесли удар по командному пункту 331-го парашютно-десантного Костромского полка 98-й воздушно-десантной дивизии российской армии в городе Бахмут. В результате этого удара были ликвидированы 8 офицеров РФ.

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