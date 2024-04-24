Силы обороны уничтожили 880 окупантов и десятки единиц техники - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 880 оккупантов. Общая численность потерь государства-террориста России за весь период полномасштабной войны достигла 461 940 человек.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сухопутных войск. Также к утру 24 апреля оккупанты не досчитались десятков единиц техники.

В частности, Силы обороны уничтожили или повредили 1 танк (в целом за время полномасштабной войны 7242), 12 боевых бронированных машин (13928),43 артиллерийские системы (11808), 2 средства ПВО (771), 32 БПЛА оперативно-тактического уровня (94) 2 РСЗО (1048), 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн (15892), 8 единиц специальной техники (1944).

Как сообщал OBOZ.UA, защитники Украины уничтожили российскую 2С5 "Гиацинт-С" – 152-мм корпусную самоходную пушку, которая размещалась на временно оккупированной территории юга. Вражескую технику удалось поразить из артиллерийской системы HIMARS.

Ранее сообщалось, что бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины отработали на левом берегу Херсона по логистике российских захватчиков. Благодаря мощной работе были уничтожены несколько единиц транспорта и лодки врага.

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