'Охота' удалась: морпехи-артиллеристы выследили и поразили вражеский расчет БПЛА. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских террористов на поле боя. Защитники эффективно наносят огневое поражение по позициях врага с помощью FPV-дронов.

В результате одного из таких ударов был атакован расчет БПЛА оккупантов. Об этом в Telegram сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Николаевские морпехи-артиллеристы с помощью аэроразведки установили место расположение расчета БПЛА российских оккупантов. После этого по вражеским позициям был открыт огонь.

В результате удара путинские войска понесли потери.

"Работа сводного расчета fpv 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского", - говорится в сообщении ВМС ВСУ.

Напомним, на Херсонском направлении защитники Украины обнаружили и уничтожили место дислокации российских захватчиков. Для поражения целей было задействовано 122-милиметровую гаубицу Д-30.

Ранее сообщалось, что бойцы Сил специальных операций разнесли склады БК, место хранения провизии, а также автомобильную технику на спрятанной на позиции врага. Это произошло на одном из южных направлений фронта, где ряд оккупантов постигла судьба "груза 200".

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали/ранили в боях около 1250 военнослужащих ВС РФ. Кроме живой силы, уничтожили не менее 131 единицу военной техники и вооружения оккупантов. Наибольшие потери в войне против нашего государства агрессор понес именно по количеству личного состава своей армии – 468 720.

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