Работают ССО: на Херсонском направлении украинские воины уничтожили место дислокации россиян. Видео

На Херсонском направлении защитники Украины обнаружили и уничтожили место дислокации российских захватчиков. Для поражения целей было задействовано 122-милиметровую гаубицу Д-30.

Урон противнику нанесли операторы 73-го морского центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующим видео в понедельник, 29 апреля, поделилось в Facebook-аккаунте Командование ССО.

В результате операции было уничтожено:

– мототранспортное средство российских оккупационных войск;

– емкости с горючим;

– замаскированный автомобиль;

– подтвержденные потери в живой силе – двое оккупантов ранеными.

"Наши операторы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и уничтожают все цели, которые встречаются на их пути", – добавила пресс-служба.

Генеральный штаб ВС Украины в сводке вечером 29 апреля сообщил, что на Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения вытеснить наши подразделения с плацдарма на левобережье Днепра. В течение суток при поддержке авиации оккупанты совершили одну безуспешную атаку в районе села Крынки.

Как писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике ГШ ВСУ, 28 апреля Силы обороны ликвидировали и ранили по меньшей мере 1320 солдат и офицеров оккупационной армии РФ. Также за сутки было уничтожено 130 единиц российского вооружения и техники.

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