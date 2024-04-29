Работают ССО: на Херсонском направлении украинские воины уничтожили место дислокации россиян. Видео
На Херсонском направлении защитники Украины обнаружили и уничтожили место дислокации российских захватчиков. Для поражения целей было задействовано 122-милиметровую гаубицу Д-30.
Урон противнику нанесли операторы 73-го морского центра Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующим видео в понедельник, 29 апреля, поделилось в Facebook-аккаунте Командование ССО.
В результате операции было уничтожено:
– мототранспортное средство российских оккупационных войск;
– емкости с горючим;
– замаскированный автомобиль;
– подтвержденные потери в живой силе – двое оккупантов ранеными.
"Наши операторы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и уничтожают все цели, которые встречаются на их пути", – добавила пресс-служба.
Генеральный штаб ВС Украины в сводке вечером 29 апреля сообщил, что на Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения вытеснить наши подразделения с плацдарма на левобережье Днепра. В течение суток при поддержке авиации оккупанты совершили одну безуспешную атаку в районе села Крынки.
Как писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике ГШ ВСУ, 28 апреля Силы обороны ликвидировали и ранили по меньшей мере 1320 солдат и офицеров оккупационной армии РФ. Также за сутки было уничтожено 130 единиц российского вооружения и техники.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!