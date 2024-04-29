Оккупанты активизировались на Бахмутском направлении: Силы обороны отбили 27 атак – Генштаб

В Украине в течение 29 апреля (по состоянию на 18:00) произошло 93 боестолкновения. Больше всего вражеских атак защитники нашей страны отбили на Бахмутском направлении – 27.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной вечером в понедельник, 29 апреля (796 сутки полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией). На Бахмутском направлении войска РФ пытались улучшить тактическое положение (при поддержке своей авиации) в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области.

Артиллерийские и минометные обстрелы пережили более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Клещиевка на Донетчине.

Всего за понедельник захватчики нанесли четыре ракетных и 35 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня (на 18:00).

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", – отметили в ГШ ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено существенных изменений в оперативной обстановке, как и признаков формирования наступательных группировок врага.

На Северском и Слобожанском направлениях войска России присутствуют в приграничных районах, осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы Украины с территории РФ, наращивают минно-взрывные заграждения вдоль госграницы. Российская авиация ударила в районе Леоновки Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Леоновка, Елино Черниговской области, Лукашенковское, Великая Березка, Ромашково, Веселовка, Угроиды, Степок и Покровка Сумской области.

На Купянском направлении наши Герои отразили семь атак у Новосергеевки Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка на Харьковщине.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили девять атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районе населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области. От артиллерийских и минометных ударов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка на Луганщине и Терны, Ямполевка, Торское на Донетчине.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка и Орловка. Там оккупанты при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары возле Воздвиженки, Калинового, Новопокровского и Евгеньевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Архангельское, Сокол Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать ВС РФ в районах Константиновки, Георгиевки и Урожайного. Там враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать нашу оборону. В районах Парасковиевки и Александрополя зафиксированы авиаудары захватчиков. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации пять раз атаковал украинские позиции в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Макаровки Донецкой области и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. В течение суток при поддержке авиации оккупанты совершили одну безуспешную атаку в районе села Крынки. Авиаудары прошли в районах населенных пунктов Михайловка, Львово и Кизомыс. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Берислав, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Антоновка и Станислав Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава российских армейцев.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава противника.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 29 апреля рассказал о сложностях с военной помощью от Запада, указав на задержку поставок. Нужно ускорять процесс передачи вооружения, подчеркнул гарант.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!