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Оккупанты активизировались на Бахмутском направлении: Силы обороны отбили 27 атак – Генштаб

Дарья Дурова
War
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Ситуация на фронте остается напряженной

В Украине в течение 29 апреля (по состоянию на 18:00) произошло 93 боестолкновения. Больше всего вражеских атак защитники нашей страны отбили на Бахмутском направлении – 27.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке, опубликованной вечером в понедельник, 29 апреля (796 сутки полномасштабной войны, развязанной Российской Федерацией). На Бахмутском направлении войска РФ пытались улучшить тактическое положение (при поддержке своей авиации) в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области.

Артиллерийские и минометные обстрелы пережили более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Клещиевка на Донетчине.

Линия фронта в районе Бахмута
Полномасштабная война в Украине продолжается

Всего за понедельник захватчики нанесли четыре ракетных и 35 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня (на 18:00).

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", – отметили в ГШ ВСУ.

Защитник Украины

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено существенных изменений в оперативной обстановке, как и признаков формирования наступательных группировок врага.

На Северском и Слобожанском направлениях войска России присутствуют в приграничных районах, осуществляют диверсионно-разведывательную деятельность и обстрелы Украины с территории РФ, наращивают минно-взрывные заграждения вдоль госграницы. Российская авиация ударила в районе Леоновки Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Леоновка, Елино Черниговской области, Лукашенковское, Великая Березка, Ромашково, Веселовка, Угроиды, Степок и Покровка Сумской области.

На Купянском направлении наши Герои отразили семь атак у Новосергеевки Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка на Харьковщине.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили девять атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районе населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области. От артиллерийских и минометных ударов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка на Луганщине и Терны, Ямполевка, Торское на Донетчине.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка и Орловка. Там оккупанты при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары возле Воздвиженки, Калинового, Новопокровского и Евгеньевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Архангельское, Сокол Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать ВС РФ в районах Константиновки, Георгиевки и Урожайного. Там враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать нашу оборону. В районах Парасковиевки и Александрополя зафиксированы авиаудары захватчиков. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации пять раз атаковал украинские позиции в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области. Нанес авиаудары в районах Макаровки Донецкой области и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Белогорье, Работино, Каменское на Запорожье.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. В течение суток при поддержке авиации оккупанты совершили одну безуспешную атаку в районе села Крынки. Авиаудары прошли в районах населенных пунктов Михайловка, Львово и Кизомыс. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Берислав, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка, Антоновка и Станислав Херсонской области.

Украинские воины сражаются с оккупантами

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава российских армейцев.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава противника.

Линия фронта в Украине
Бои на Харьковщине и Луганщине
Карта боев на Донетчине
Фронт в Запорожской области
Линия боевого столкновения на Херсонщине

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 29 апреля рассказал о сложностях с военной помощью от Запада, указав на задержку поставок. Нужно ускорять процесс передачи вооружения, подчеркнул гарант.

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