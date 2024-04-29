'Нужно этот процесс ускорить': Зеленский рассказал о трудностях с помощью Запада. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сложностях с военной помощью официальному Киеву от Запада, указав на задержку поставок. Он отметил, что нужно ускорять процесс передачи вооружения.

Об этом глава государства рассказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который в понедельник, 29 апреля, прибыл в Киев с необъявленным визитом.

"Первый пункт – это проголосованные финансы, как партнеров на двустороннем уровне, и положительные решения их правительств, так и США. Это первый пункт. Второй пункт – своевременная поставка оружия, и третье – что конкретно доедет до Украины", – сказал он.

Президент уточнил, что первый пункт был очень тяжелым, но он уже преодолен. Пакет помощи уже одобрен.

"Я считаю, что первый пункт, который был очень сложным, он выполнен. Есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги. Второй пункт – своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива в этом пункте я пока не вижу. Поставки есть, они пошли, по чуть-чуть пошли, и надо этот процесс ускорять", – отметил он.

В то же время, по его словам, еще не до конца понятно, какое оружие получат Силы обороны и где это вооружение можно будет применять.

"И третий пункт, самый главный. Один вопрос, когда есть деньги, это очень важно, и мы еще раз благодарны нашим партнерам. Но нам очень важно, что за эти деньги мы получим. И я уже не говорю о четвертом пункте: где мы можем использовать это оружие", – объяснил Зеленский.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 29 апреля, прибыл с визитом в Украину. В Киеве он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, которая касалась военной поддержки украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля генсек НАТО на пресс-конференции в Берлине заявил, что союзники не предоставили Украине обещанную помощь вовремя, но сделать это еще не поздно, чтобы Киев смог победить на поле боя.

Он также призвал страны НАТО последовать примеру Германии, которая предоставила Украине третью систему ПВО Patriot.

Кроме того, по данным Bild, 25 апреля Столтенберг и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно встретились в ресторане в Берлине.

Беседа длилась почти три часа и "была несколько горячей". По информации издания, Столтенберг попросил Бербок о разговоре и обсудил с ней безопасность Европы и дальнейшую помощь Украине.

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