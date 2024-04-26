Союзники из НАТО не предоставили Украине обещанную помощь, но еще не поздно, – Столтенберг

У Украины до сих пор есть возможность одержать победу в войне против России. Наше государство находится в процессе получения военной помощи от страны Запада.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Берлине. Он отметил, что союзники по НАТО не предоставили Украине обещанную помощь вовремя.

В частности, по его словам, США на несколько месяцев затянули с выделением финансирования, а Европа передала гораздо меньше боеприпасов, чем обещала. Генсек Альянса подчеркнул, что такие задержки имеют последствия.

В частности, он объяснил: Украине не хватало систем ПВО, что позволило российским ракетам и дронам поражать цели, а военным – дальнобойных ракет, что позволило оккупантам сосредоточить больше сил.

"Но для победы Украины еще не поздно, потому что большая поддержка уже в пути", – отметил Столтенберг.

Генсек имел в виду выделение более 60 млрд долларов в помощь Украине со стороны США и новых анонсированных поставок оружия – со стороны Британии, Германии и Нидерландов.

"Теперь наша обязанность – превратить эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов – и сделать это быстро", – подчеркнул генсек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание The New York Times сообщило, что США разрешили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по военным целям оккупантов во временно захваченном Крыму. Силы обороны Украины уже использовали это вооружение два раза, один из которых – удар по аэродрому в Джанкое.

– Бывший заместитель министра национальной обороны страны Вальдемар Скшипчак заявил, что ракеты российских оккупационных войск, летящих в сторону Польши или Румынии в воздушном пространстве Украины, должны сбивать силы НАТО. Такое решение должно быть принято официально в Североатлантическом союзе.

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